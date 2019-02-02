الخطة التشغيلية ورشة عمل لقائدات مدارس منطقة تبوك

تبوك - نوفه العنزي

نظَّم فريق القيادةالمدرسية التابع لإدارة التعليم بمنطقة تبوك ورشة عمل حول بناء الخطة التشغيلية للمدرسة وفق منظومة الأداء المدرسي لقائدات المدارس وذلك يومّّي الأربعاء والخميس الموافق ١٤٤٠/٢٥/٢٤هـ

في مقر الإبتدائية الواحد والسبعون ضمن سبل تطوير أداء المدارس والأخذ بيدها للإرتقاء إلى الأداء العالي،وتقديم الدعم لها لتحقيق أهدافها ،وقد ناقشت مشرفتي القيادة المدرسة ساهره العمراني ومريم القيسي مشرفة القيادة المدرسية الخطة التشغيلية والعناصر التي تمثل مخططاً من أجل التحسين وهي ضرورة وضع جدول الأعمال والجدول الزمني والإستفادة من الخبرات الموجودة بطريقة واقعيه،وتحديد إجراءات واضحة المعالم لكل أولوية من الأولويات،ووضع أُطر زمنية واقعية ووضوح إجراءات الرصد والتقييم.

وبعد ذلك أوضحتا تفاصيل متطلبات الخطة التشغيلية للمدرسة وفق منظومة الأداء من تشكيل الفريق والإتفاق على قواعدالعمل ،وبناء القدرات والخبرات وتحديد الأهداف المتفق عليها، وتقديم الدعم لفريق العمل ،وتطوير خطة التنفيذ ،ورصد وتقييم الأثر .