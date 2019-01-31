مديرا مطار الأمير نايف وجمعية الثقافة يزوران مهرجان القرية التراثية بعيون الجواء

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عاشت القرية التراثية بعيون الجواء يوما حافلا بالمنافسات التي رفعت من تفاعل الزوار والجمهور، تم خلالها تقديم جوائز تشجيعية وتحفيزية تفاوتت بين تذاكر الطيران الداخلية والدولية، والأجهزة الذكية، وأساور الذهب.

وجاءت المنافسات لتعكس حجم التفاعل بين الزوار والأسر المشاركة في مسابقات الأطباق الشعبية، والملابس التراثية، والحرف اليدوية، التي تبارى فيها الجميع لتقديم أفضل مالديهم من مهارات الطبخ والإعداد والتجهيز، وقام على متابعة تقييمها، وتطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية الإدارة التنفيذية للمهرجان، التي وضعت عددا من الضوابط الواجب توافرها وتحقيقها.

وتم تقديم الجوائز بدعم من هيئة السياحة والتراث الوطني، ومهرجان القرية التراثية، بالإضافة إلى الجوائز الممنوحة من مدير عام المطارات الوسطى ومدير عام مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم محمد المجلاد، سعيا إلى إضافة المزيد من المتعة وتنشيط الجذب السياحي.

وكان مدير عام المطارات الوسطى ومدير عام مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم محمد المجلاد، ومدير جمعية الثقافة والفنون بالقصيم سلمان الضباح، قد زاروا مهرجان القرية التراثية بمحافظة الأجواء، ووقفوا على الفعاليات والبرامج المقدمة، واطلعوا على الأعمال والمنتوجات الشعبية والحرفية التي يقدمها ويعرضها المشاركون في المهرجان، من الأسر المنتجة، والشباب الطامح إلى تقديم مهارته وقدراته في التعامل مع الموروث الشعبي والقديم.

وقد عبر المجلاد عن اعجابه بما وجده من مناشط وفعاليات أعادت جميع الزوار لماضيهم الأصيل والجميل، الذي يفخر به كل مواطن.

مضيفا، أن المهنية الرفيعة، والاحترافية في تشغيل وتفعيل المهرجان من قبل الشباب السعودي عكس شيئا من مهارة وقدرات أبناء هذا الوطن، ممن يتطلعون إلى خلق الفرص والمناسبات التي ينثرون فيها ابداعهم ونشاطهم.