الشبحة تشهد يوم حافل في مهرجان التراثي

أملج - فايز السميري:

شهدت الشبحة كرنفال احتفالي في يوم متنوع الفعاليات ضمن مهرجان يوم الشبحة التراثي الذي اقيم الجمعة 26 -5-1440 في المنطقة الاثرية في الساقي

واقيمت الفعاليات برعاية محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي وحضور العديد من المسئولين والوجهاء

وانطلقت الفعاليات باستعراض الخيول ثم مسابقة قرص الجمر والتي شهدت تفاعل الجمهور

تلا ذلك جولة المحافظ والمرافقين له على الجهات المشاركة والسوق الشعبي

وادت فرقة المزهوم لون الملعاب وبعدها كرم راعي الحفل المشاركين والداعمين

وبعد المغرب قدمت فقرة قصة وقصيدة شارك فيها العديد من كبار السن ثم اختتم المهرجان بوجبة العشاء الشعبية

وقال رئيس لجنة السياحة محمد الجهني ان نجاح المهرجان يعكس تعطش الاهالي لحضور مثل هذه المناسبات الشعبية والاحتفالية ساعد في ذلك الجو اللطيف والمناظر الطبيعة حيث تتمتع المنطقة بغطاء ربيعي وارف

وقدم رئيس اللجنة شكره لمحافظ املج وللجان العاملة ولبلدية الشبحة وللداعمين

واكد الجهني ان نجاح الفعاليات المقامة يحملنا مسئولية العمل اكثر لضمان استمرار واستثمار هذا النجاح