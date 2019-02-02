احدث الأخبار

الأردن يوافق على طلب أممي جديد لاستضافة مفاوضات اليمن
أبرز المواد
 مستشفى صبيا يقدم خدماته لأكثر من ” 354550 ” مريض ومريضه خلال العام 2018 م
منطقة جازان
 مسابقة في التصوير الفوتوغرافي البيئي لكشافة تعليم وادي الدواسر
منطقة الرياض
 ولي العهد سيزور عمان خلال الشهر الجاري
أبرز المواد
 العسّاف: 90% من الوظائف حول العالم منشأها ريادة الأعمال
المنطقة الشرقية
 المرور يكشف حقيقة مضاعفة غرامة قطع الإشارة الحمراء بعد مرور 30 يوماً
أبرز المواد
 “التقاعد” تمدد مواعيد العمل لمركز الاتصال
أبرز المواد
 يوما الخميس والجمعة ولمدة شهر .. مستشفى صبيا العام يطلق حملته ( دماؤنا حياة) بمهرجان صبيا السياحي
منطقة جازان
 أمير تبوك يوجه بتقديم العون والرعاية الصحية لجميع الركاب الأردنيين المعتمرين في حادث الحافلة
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية ويطلع على مبادرة “نخلة السلام في بلد السلام”
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع فريق عمل ملتقى “بيبان المدينة”
أبرز المواد
 ترشح ثلاث أبحاث من تعليم تبوك للمؤتمر العلمي الثاني عشر
منطقة تبوك
الأردن يوافق على طلب أممي جديد لاستضافة مفاوضات اليمن

الأردن يوافق على طلب أممي جديد لاستضافة مفاوضات اليمن

أبرز المواد
مستشفى صبيا يقدم خدماته لأكثر من ” 354550 ” مريض ومريضه خلال العام 2018 م

مستشفى صبيا يقدم خدماته لأكثر من ” 354550 ” مريض ومريضه خلال العام 2018 م

منطقة جازان
مسابقة في التصوير الفوتوغرافي البيئي لكشافة تعليم وادي الدواسر

مسابقة في التصوير الفوتوغرافي البيئي لكشافة تعليم وادي الدواسر

منطقة الرياض
ولي العهد سيزور عمان خلال الشهر الجاري

ولي العهد سيزور عمان خلال الشهر الجاري

أبرز المواد

أمير تبوك يوجه بتقديم العون والرعاية الصحية لجميع الركاب الأردنيين المعتمرين في حادث الحافلة

أمير تبوك يوجه بتقديم العون والرعاية الصحية لجميع الركاب الأردنيين المعتمرين في حادث الحافلة
http://almnatiq.net/?p=687678
المناطق - تبوك
تابع صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك حادث اصطدام حافلة اردنيه بعدد من الإبل السائبة  مساء امس الجمعة  علي  طريق تيماء – تبوك  أثناء عودتهم من أداء مناسك العمره واسفر الحادث عن وفاة احد الركاب ووقوع إصابات لعدد من الركاب إصابة احدهما حرجه وتوفي صباح هذا اليوم  .ووجه سموه كافة الجهات ذات العلاقة بسرعة تقديم العون والاهتمام الكامل والعناية الصحية لجميع الركاب لحين عودتهم سالمين  لبلادهم باْذن الله تعالى كما اعرب سموه عن صادق مواساته لاسر المتوفين سائلا المولى القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه .
حيث تم توجية فرق إسعافية من الهلال الاحمر والشؤون الصحية   الى جانب مباشرة  الجهات الأمنية للحادث في حينه وتم نقل المصابين الى مستشفى تيماء لتلقي الرعاية والعناية  الصحية وكذلك تامين السكن المناسب لباقي الركاب في المحافظة .
اوضح ذلك المتحدث الرسمي في الإمارة  علي القحطاني وأضاف انه تم تامين باص بديل وغادر جميع  ركاب الحافلة اليوم السبت متجهين الى الأردن عدا سته من المصابين محل المتابعه الطبيه

روابط ذات صلة

الأردن يوافق على طلب أممي جديد لاستضافة مفاوضات اليمن

الأردن يوافق على طلب أممي جديد لاستضافة مفاوضات اليمن
ولي العهد سيزور عمان خلال الشهر الجاري

ولي العهد سيزور عمان خلال الشهر الجاري
المرور يكشف حقيقة مضاعفة غرامة قطع الإشارة الحمراء بعد مرور 30 يوماً

المرور يكشف حقيقة مضاعفة غرامة قطع الإشارة الحمراء بعد مرور 30 يوماً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*