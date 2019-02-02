أمير تبوك يوجه بتقديم العون والرعاية الصحية لجميع الركاب الأردنيين المعتمرين في حادث الحافلة

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تابع صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك حادث اصطدام حافلة اردنيه بعدد من الإبل السائبة مساء امس الجمعة علي طريق تيماء – تبوك أثناء عودتهم من أداء مناسك العمره واسفر الحادث عن وفاة احد الركاب ووقوع إصابات لعدد من الركاب إصابة احدهما حرجه وتوفي صباح هذا اليوم .ووجه سموه كافة الجهات ذات العلاقة بسرعة تقديم العون والاهتمام الكامل والعناية الصحية لجميع الركاب لحين عودتهم سالمين لبلادهم باْذن الله تعالى كما اعرب سموه عن صادق مواساته لاسر المتوفين سائلا المولى القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه .

حيث تم توجية فرق إسعافية من الهلال الاحمر والشؤون الصحية الى جانب مباشرة الجهات الأمنية للحادث في حينه وتم نقل المصابين الى مستشفى تيماء لتلقي الرعاية والعناية الصحية وكذلك تامين السكن المناسب لباقي الركاب في المحافظة .

اوضح ذلك المتحدث الرسمي في الإمارة علي القحطاني وأضاف انه تم تامين باص بديل وغادر جميع ركاب الحافلة اليوم السبت متجهين الى الأردن عدا سته من المصابين محل المتابعه الطبيه