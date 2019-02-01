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يوما الخميس والجمعة ولمدة شهر .. مستشفى صبيا العام يطلق حملته ( دماؤنا حياة) بمهرجان صبيا السياحي

يوما الخميس والجمعة ولمدة شهر .. مستشفى صبيا العام يطلق حملته ( دماؤنا حياة) بمهرجان صبيا السياحي

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يوما الخميس والجمعة ولمدة شهر .. مستشفى صبيا العام يطلق حملته ( دماؤنا حياة) بمهرجان صبيا السياحي

يوما الخميس والجمعة ولمدة شهر .. مستشفى صبيا العام يطلق حملته ( دماؤنا حياة) بمهرجان صبيا السياحي
http://almnatiq.net/?p=687681
جازان - فضة آل عطيف
أطلق مستشفى صبيا العام حملة التبرع بالدم تحت شعار ( دماؤنا حياة) ممثلة بقسم المختبر وبنك الدم بالتعاون مع لجنة التنميه السياحية بمحافظة صبيا وذلك بمقر مهرجان صبيا فن٦ للتسوق والترفيه وستستمر بمشيئة الله لمدة شهر .

وأوضح مدير المستشفى الدكتور حسين بن ابراهيم القاصر أن هذة الحمله تستهدف الرجال والنساء و تهدف لنشر ثقافة التبرع الطوعي وغرسها داخل الفرد لتعود بالنفع على المتبرع وعلى ومجتمعه كما أنها تساهم بعد عناية الله في إنقاذ المرضى ممن هم في أمّس الحاجة الى نقل الدم بشكل دائم والحالات الطارئه كالحوداث المروريه والعمليات الجراحيه إضافة لدعم المصابين من جنودنا المرابطين على الحدود ورفع مخزون الدم والتي من خلالها تضمن توفير إمدادات كافيه ومنتظمه من الدم.

وقدم ” القاصر ” شكره وتقديره الى سعادة رئيس لجنة التنميه السياحة بصبيا سعادة المحافظ منصور بن زيد الداود على دعمه للفكره وتوجيه القائمين على المهرجان بتسهيل كافة الأمور والاجراءات التي من شأنها تنفيذ هذه الحملة، كما وجه شكره لقسم المختبر وبنك الدم والطاقم الطبي والفني المساعد على يقوموا به من جهود كبيره ومميزه من أجل إنجاح حملة ” دماؤنا حياة” في مهرجان صبيا للتسوق والترفيه للوصول الى أهدافها المرجوه .

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