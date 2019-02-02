احدث الأخبار

“التقاعد” تمدد مواعيد العمل لمركز الاتصال
أبرز المواد
 يوما الخميس والجمعة ولمدة شهر .. مستشفى صبيا العام يطلق حملته ( دماؤنا حياة) بمهرجان صبيا السياحي
منطقة جازان
 أمير تبوك يوجه بتقديم العون والرعاية الصحية لجميع الركاب الأردنيين المعتمرين في حادث الحافلة
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية ويطلع على مبادرة “نخلة السلام في بلد السلام”
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع فريق عمل ملتقى “بيبان المدينة”
أبرز المواد
 ترشح ثلاث أبحاث من تعليم تبوك للمؤتمر العلمي الثاني عشر
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن مشعل يتقلد “وسام الحكمة” من المنظمة العالمية للحكمة نظير مبادراته لخدمة المجتمع
أبرز المواد
 ٩٥٠ طالبة يستفدن من البرنامج التعريفي لطالبات الثانوية بـ “المرحلة الجامعية”
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6.1 يضرب منطقة قبالة ساحل جزيرة سومطرة في إندونيسيا
أبرز المواد
 الشبحة تشهد يوم حافل في مهرجان التراثي
منطقة تبوك
 مديرا مطار الأمير نايف وجمعية الثقافة يزوران مهرجان القرية التراثية بعيون الجواء
منطقة القصيم
 الخطة التشغيلية ورشة عمل لقائدات مدارس منطقة تبوك
منطقة تبوك
“التقاعد” تمدد مواعيد العمل لمركز الاتصال

“التقاعد” تمدد مواعيد العمل لمركز الاتصال

أبرز المواد
يوما الخميس والجمعة ولمدة شهر .. مستشفى صبيا العام يطلق حملته ( دماؤنا حياة) بمهرجان صبيا السياحي

يوما الخميس والجمعة ولمدة شهر .. مستشفى صبيا العام يطلق حملته ( دماؤنا حياة) بمهرجان صبيا السياحي

منطقة جازان
أمير تبوك يوجه بتقديم العون والرعاية الصحية لجميع الركاب الأردنيين المعتمرين في حادث الحافلة

أمير تبوك يوجه بتقديم العون والرعاية الصحية لجميع الركاب الأردنيين المعتمرين في حادث الحافلة

أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية ويطلع على مبادرة “نخلة السلام في بلد السلام”

أمير القصيم يلتقي رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية ويطلع على مبادرة “نخلة السلام في بلد السلام”

أبرز المواد

“التقاعد” تمدد مواعيد العمل لمركز الاتصال

“التقاعد” تمدد مواعيد العمل لمركز الاتصال
http://almnatiq.net/?p=687684
المناطق - واس

مددت المؤسسة العامة للتقاعد مواعيد العمل في مركز الاتصال إلى 12 ساعة عمل يومياً، وذلك من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الساعة الـ 8 مساء، طيلة أيام الاسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة الـ 1 ظهراً وحتى الساعة الـ 8 مساءً.
وأوضحت “التقاعد” أن هذه الخدمة تأتي تماشيا مع اطلاقها استراتيجيتها التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنـامج التحـول الوطـني 2020 برؤيـة تسعى إلى تحقـيق الريـادة والموثوقـية في مجال الحماية الاجتماعية ورسالة تعزز رخاء وطمأنة المشتركين والمتقاعدين، ولتـحقـيـق أهـداف المؤسـسـة الاستراتيجية قامت بتدشين 25 برنامجاً و 70 مبادرة.
وتضم المؤسسة العامة للتقاعد 60 فرعاً موزعة على جميع مناطق المملكة تشمل 51 فرعاً للرجال و 9 للنساء، حيث تقدم هذه الفروع خدماتها لـ 876,070 متقاعداً منهم 780,425 من الذكور بنسبة 89%، و 95,530 من الاناث، وذلك بنسبة 11%، إضافة إلى ذلك تقدم المؤسسة خدماتها إلى أكثر من 627,492 مستفيداً.
وتشمل الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد بفروعها: استقبال العملاء، طباعة خطابات التعريف بالمعاش، طباعة البطاقة التقاعدية، استلام وتسليم المستندات، إنهاء المعاملات التقاعدية ” متقاعدين ومستفيدين”، خدمة المستشار التقاعدي “الاستفسارات التقاعدية للعملاء”، إضافة إلى الإجابة على الاستفسارات، وإقامة الفعاليات وورش العمل، ومتابعة المعاملات.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يوجه بتقديم العون والرعاية الصحية لجميع الركاب الأردنيين المعتمرين في حادث الحافلة

أمير تبوك يوجه بتقديم العون والرعاية الصحية لجميع الركاب الأردنيين المعتمرين في حادث الحافلة
أمير القصيم يلتقي رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية ويطلع على مبادرة “نخلة السلام في بلد السلام”

أمير القصيم يلتقي رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية ويطلع على مبادرة “نخلة السلام في بلد السلام”
أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع فريق عمل ملتقى “بيبان المدينة”

أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع فريق عمل ملتقى “بيبان المدينة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*