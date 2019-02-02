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ولي العهد سيزور عمان خلال الشهر الجاري

ولي العهد سيزور عمان خلال الشهر الجاري
http://almnatiq.net/?p=687695
المناطق - متابعات

كشف مصدر مسؤول أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سمو الأمير محمد بن سلمان، سيزور عمان خلال الشهر الجاري.

وأشار المصدر إلي أن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأوضح المصدر أن هذه الزيارة على العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، والحرص على توسيع آفاق التعاون بينهما في شتى الميادين.
ولفت المصدر إلى أن هذه الزيارة ستكون خلال الأسبوعين المقبلين في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والمملكة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يحقق مصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها العادلة.

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