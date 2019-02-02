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مسابقة في التصوير الفوتوغرافي البيئي لكشافة تعليم وادي الدواسر

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مسابقة في التصوير الفوتوغرافي البيئي لكشافة تعليم وادي الدواسر

مسابقة في التصوير الفوتوغرافي البيئي لكشافة تعليم وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=687698
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

أعلنت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر عن إطلاق مسابقة  التصوير الفوتوغرافي للمحافظة على البيئة وحمايتها وانمائها والتي تستمر حتى منتصف شهر فبراير الحالي ، والتي تأتي ضمن البرامج التي تنفذها كشافة الإدارة لتفعيل المرحلة الحادية عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار ” بيئتني مسؤوليتي” .

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم ، انه قد تم رصد جوائز مالية وعينية للمسابقة التي تًقيمها الإدارة بهدف تشجيع الكشافة والأشبال المهتمين بمجال التصوير على تصوير وتوثيق جميع مظاهر البيئة والاهتمام بها ، مُشيراً الى ان المسابقة تضمنت العديد من الشروط  ومن ابرزها أن تكون الصور من بيئة المحافظة واصلية وحديثة ومن تصوير الكشاف أو الشبل ولم يسبق أن تقدم بها في مسابقة أخرى ، والاهتمام بالمكونات الطبيعية الحية في المحافظة .

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