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مستشفى صبيا يقدم خدماته لأكثر من ” 354550 ” مريض ومريضه خلال العام 2018 م

مستشفى صبيا يقدم خدماته لأكثر من ” 354550 ” مريض ومريضه خلال العام 2018 م

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مستشفى صبيا يقدم خدماته لأكثر من ” 354550 ” مريض ومريضه خلال العام 2018 م

مستشفى صبيا يقدم خدماته لأكثر من ” 354550 ” مريض ومريضه خلال العام 2018 م
http://almnatiq.net/?p=687701
جازان - فضة آل عطيف
بلغ عدد مرضى قسم الطوارئ في مستشفى صبيا خلال العام الماضي 2018 م  هـ  عدد ” 231208 ” مريض ومريضه في إصابات متعددة , فيما بلغت عدد الحالات التي تم تنويمها بأقسام التنويم عدد ” 9259 ” مريض ومريضه , و أجريت  ” 2877  ” عملية جراحية كبرى وصغرى في تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام إضافة إلى عمليات النساء والولادة وعمليات المناظير وجراحة اليوم الواحد وغيرها من التخصصات العلاجية .

جاء ذلك بحسب ما أوضحه مدير مستشفى صبيا العام الدكتور حسين بن إبراهيم القاصر , وقال بأن الإحصائية تضمنت أيضاَ عدد مراجعي العيادات الخارجية  أكثر من ” 108177  ” وبلغت حالات الولادة ” 3029  ” ولادة طبيعية وقيصرية أجريت بأقسام الولادة  , فيما قام قسم التنسيق الطبي بتحويل  ” 3286  ” مريض ومريضة إلى مستشفيات المنطقة ومستشفيات خارج المنطقة , ونسق لاستقبال  ” 1941  ”  حالة .  إضافة  إلى أجراء فحص ما قبل الزواج لأكثر من ” 3593 ” مراجع من المقبلين على الزواج من الجنسين .

وبين بأن مرضى قسم الأشعة أجرى ” 67449 ” أشعة تشخيصية , فيما أجريت  ” 752608 ” فحص مخبري,  وكانت حصيلة المتبرعين بالدم أكثر من  ” 3598 ” متبرع , وأجريت عدد ” 22200  ” جلسة تأهيل طبي لعدد ” 2902 “مريض ومريضيه , وصدر عدد ” 11815 ” تقرير طبي . وكذلك فرق الطب المنزلي الذين قدموا الرعاية الطبية لـ ” 2816  ” مريض ومريضة في منازلهم بمدينة صبيا وقراها

وأضاف القاصر ان المستشفى يعمل على مواصلة تطبيق الجوده داخل اقسامه الطبيه والفنيه والادرايه وحسب ماتقتضيه معايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت  ( سباهي) من سياسات واجراءات تهدف  للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة وسلامة المرضى والعاملين وذلك من خلال المتابعة المستمره والحرص التام من ادراة الجودة بالمستشفى ، كذلك تفعيل الدورات والبرامج التدريبيه بهدف رفع كفاءة الاداء لكافة طاقم العمل من أطباء وفنيين واداريين ، كذلك تخصيص اهتمام ونظره كبيره لادارة تجربة المريض لتقديم ارقى الخدمات للمرضى والزوار دون عناء والوقوف المباشر بجابب ادارة الاحالة الطبيه التي تعمل على رصد ومتابعة حالات الدخول والخروج وتحديد الشواغر بصفة يومية عبر برنامج وزاري خاص بمتابعة الحركة السريرية.

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