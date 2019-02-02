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المملكة وكوريا الجنوبية تتفقان على مالمملكة وكوريا الجنوبية تتفقان على منح مواطني البلدين تأشيرات زيارة متعددة بـ337 ريالانح مواطني البلدين تأشيرات زيارة متعددة بـ337 ريالا

المملكة وكوريا الجنوبية تتفقان على مالمملكة وكوريا الجنوبية تتفقان على منح مواطني البلدين تأشيرات زيارة متعددة بـ337 ريالانح مواطني البلدين تأشيرات زيارة متعددة بـ337 ريالا

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المملكة وكوريا الجنوبية تتفقان على مالمملكة وكوريا الجنوبية تتفقان على منح مواطني البلدين تأشيرات زيارة متعددة بـ337 ريالانح مواطني البلدين تأشيرات زيارة متعددة بـ337 ريالا

المملكة وكوريا الجنوبية تتفقان على مالمملكة وكوريا الجنوبية تتفقان على منح مواطني البلدين تأشيرات زيارة متعددة بـ337 ريالانح مواطني البلدين تأشيرات زيارة متعددة بـ337 ريالا
http://almnatiq.net/?p=687709
المناطق - متابعات

اتفقت المملكة وكوريا الجنوبية على منح مواطني البلدين تأشيرات دخول للزيارة متعددة السفرات لمدة 5 سنوات، مقابل 90 دولاراً، ما يعادل 337 ريالاً تقريباً.

جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، والتي صدرت أمس الجمعة، والتي تضمنت أن يتم منح التأشيرات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة لدى كل طرف، على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يوماً.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تنقل المواطنين بين البلدين لغير أغراض الهجرة، أو العمل، أو الحج والعمرة، مع تأكيد ضرورة أن يعمل كل طرف على إصدار التأشيرة بأسرع وقت ممكن من تاريخ تقديم الطلب.

يذكر أن المملكة عدلت رسوم التأشيرات بنهاية عام 2016 ليرتفع رسم تأشيرة الزيارة المفردة إلى 2000 ريال بدلاً من 200 ريال، وتأشيرة الزيارة المتعددة لمدة 6 أشهر إلى 3000 ريال بدلاً من 500 ريال.

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