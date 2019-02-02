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غرفة الأحساء تُنظّم ورشة عمل للتَّعريف بنظام الإفلاس الجديد.. مساء الأربعاء المقبل

غرفة الأحساء تُنظّم ورشة عمل للتَّعريف بنظام الإفلاس الجديد.. مساء الأربعاء المقبل

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غرفة الأحساء تُنظّم ورشة عمل للتَّعريف بنظام الإفلاس الجديد.. مساء الأربعاء المقبل

غرفة الأحساء تُنظّم ورشة عمل للتَّعريف بنظام الإفلاس الجديد.. مساء الأربعاء المقبل
http://almnatiq.net/?p=687712
المناطق - الأحساء

تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بلجنة التشييد والبناء بالتعاون مع مركز الخدمات القانونية بجامعة الملك فيصل، ورشة عمل مفتوحة بعنوان: (أضواء على نظام الإفلاس الجديد) يقدّمها الأستاذ عبدالرحمن بن سعد الدوسري، أمين عام المركز، وذلك يوم الأربعاء المقبل 01/06/1440هـ الموافق 06/02/2019م، الساعة السادسة مساء، بقاعة الشيخ ناصر الزرعة (رحمه الله) بمقر الغرفة الرئيسي.
ويأتي انعقاد الورشة ضمن برامج الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والجامعة للتّعريف بالأنظمة والبرامج والمبادرات التطويرية الوطنية المتنوعة التي تأتي ضمن توجهات الدولة لتحقيق أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ويسهم في تنظيم وترقية منظومة التشريعات والقوانيين التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
وأوضح الأستاذ يوسف بن علي الطريفي رئيس اللجنة أن الورشة ستسلط الضوء على النظام الجديد ودوره في الحفاظ على الشركات والمؤسسات الوطنية من الانهيار وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، منوّهًا بأهمية موضوع الورشة خاصة لقطاع ومجتمع الأعمال، وهو ما يتطلب وعي وتفهم للنظام وإدراك أدوات وقنوات التعامل مع عملية التعثر وإجراء التسويات تحت إشراف القضاء لمصلحة الدائنين والمالكين للكيانات الاقتصادية المختلفة.
وأكد الطريفي أن النظام الجديد الذي تم نشره وتطبيقه منذ أشهر قليلة، يُشكّل خطوة مهمة وأساسية في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، لما فيه مصلحة الكيانات التي ستستفيد من النظام الجديد، وتكون لها فرصة استعادة كيانها في الاقتصاد من جديد، مشيّدًا بالشراكة المتميزة التي تربط الغرفة بالجامعة منوّهًا بالجهود والخدمات التي يقدمها مركز الخدمات القانونية بالجامعة.
يُشار إلى أن نظام الإفلاس الجديد، المؤلف من 231 مادة، موزعة على 17 فصلاً، تشمل الأحكام العامة، يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، حيث تسري أحكام النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.

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