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هيئة الإحصاء: متوسط الرواتب الشهرية للسعوديين 10472 ريالاً والأجانب 3682 ريالاً في الربع الثالث

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هيئة الإحصاء: متوسط الرواتب الشهرية للسعوديين 10472 ريالاً والأجانب 3682 ريالاً في الربع الثالث

هيئة الإحصاء: متوسط الرواتب الشهرية للسعوديين 10472 ريالاً والأجانب 3682 ريالاً في الربع الثالث
http://almnatiq.net/?p=687716
المناطق - متابعات

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن متوسط الأجر الشهري، للقوى العاملة في المملكة بنهاية الربع الثالث من 2018 بلغ 6267 ريالا، وذلك لإجمالي المشتغلين مقابل أجر (15 سنة فأكثر) فيما يقدر للذكور بـ6268 ريالا، وللإناث مبلغ 6257 ريال.

وللسعوديين بلغ متوسط الأجر الشهري 10472 ريالا وذلك لإجمالي السعوديين المشتغلين مقابل أجر، فيما يقدر للسعوديين الذكور بـ10676 ريالا، وللسعوديات 9603 ريالات.

ولغير السعوديين بلغ متوسط الأجر الشهري بنهاية الربع الثالث 3807 ريالات للذكور بينما يبلغ للإناث 2656 ريالا، ولإجمالي غير السعوديين يبلغ المتوسط الشهري نحو 3682 ريالا.وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل أن متوسط ساعات العمل من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الثالث من عام 2018، بلغ 42.5 ساعة في الأسبوع وذلك لإجمالي المشتغلين (15 سنة فأكثر) فيما يقدر للذكور بـ42.8 ساعة وللإناث 40.6 ساعة

وعلى صعيد توزيع متوسط الأجر الشهري وفقا لنوع القطاع، أوضحت بيانات الهيئة أن متوسط أجر السعوديين العاملين في القطاع الحكومي هو الأعلى بنحو 11252 ريالا، مقابل 9594 ريالا للأجانب.

وبينت نتائج السجلات الإدارية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن السائقين في المنازل يمثلون 56.6 % من العمالة المنزلية، يليهم الخدم وعمال التنظيف بنسبة 40.40 % وتمثل فئة السائقين والخدم ما نسبته 97 % من إجمالي العمالة المنزلية.

 

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