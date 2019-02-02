أمانة الشرقية تدعو متقدمي الوظائف الهندسية الدخول على بوابتها الالكترونية للتأكد من موعد الاختبارات بدءا من غدا الأحد

المناطق - الدمام

دعت أمانة المنطقة الشرقية جميع المتقدمين مراجعة بوابة التوظيف الخاصة بأمانة المنطقة الشرقية عبر الرابط www.eamana.gov.sa اعتباراً من يوم غدِ الأحد الموافق 28/05/1440هـ ولغاية يوم السبت الموافق 04/06/1440هـ ، وذلك للتأكد من موعد الاختبار والالتزام بشروط الاختبارات التحريرية المؤهلة للوظائف الهندسية المحددة والتي تم الاعلان عنها مسبقاً على برنامج رفع الكفاءات ( مهندس معماري – مهندس تخطيط – مهندس مدني – مهندس ميكانيكا – مهندس نقل ومرور – مهندسة معمارية – مهندسة تصميم داخلي أو (عمارة داخلية ) – مهندس برمجيات – مهندس حاسب آلي – مهندس نظم حاسب آلي – مهندس أمن معلومات ) وذلك في مسرح أمانة المنطقة الشرقية.