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أمانة الشرقية تدعو متقدمي الوظائف الهندسية الدخول على بوابتها الالكترونية للتأكد من موعد الاختبارات بدءا من غدا الأحد

أمانة الشرقية تدعو متقدمي الوظائف الهندسية الدخول على بوابتها الالكترونية للتأكد من موعد الاختبارات بدءا من غدا الأحد
http://almnatiq.net/?p=687721
المناطق - الدمام

دعت أمانة المنطقة الشرقية جميع المتقدمين مراجعة بوابة التوظيف الخاصة بأمانة المنطقة الشرقية عبر الرابط www.eamana.gov.sa اعتباراً من يوم غدِ الأحد الموافق 28/05/1440هـ ولغاية يوم السبت الموافق 04/06/1440هـ ، وذلك للتأكد من موعد الاختبار والالتزام بشروط الاختبارات التحريرية المؤهلة للوظائف الهندسية المحددة والتي تم الاعلان عنها مسبقاً على برنامج رفع الكفاءات ( مهندس معماري – مهندس تخطيط – مهندس مدني – مهندس ميكانيكا – مهندس نقل ومرور – مهندسة معمارية – مهندسة تصميم داخلي أو (عمارة داخلية ) – مهندس برمجيات – مهندس حاسب آلي – مهندس نظم حاسب آلي – مهندس أمن معلومات ) وذلك في مسرح أمانة المنطقة الشرقية.

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