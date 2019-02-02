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الصحة تدشن عيادتين متنقلة لمكافحة التدخين في الكلية التقنية وجامعة حفرالباطن

الصحة تدشن عيادتين متنقلة لمكافحة التدخين في الكلية التقنية وجامعة حفرالباطن

المنطقة الشرقية

الصحة تدشن عيادتين متنقلة لمكافحة التدخين في الكلية التقنية وجامعة حفرالباطن

الصحة تدشن عيادتين متنقلة لمكافحة التدخين في الكلية التقنية وجامعة حفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=687724
حفر الباطن - عبدالله السعيدي
أعلنت صحة حفرالباطن، تدشين عيادتين متنقلة لمكافحة التدخين” في جامعة حفرالباطن والكلية التقنية؛ كإحدى مبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
ودشن معالي مدير جامعة حفرالباطن الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني وبحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي و المشرف العام على لجنة مكافحة التدخين في وزارة الصحة الدكتور علي الوادعي العيادة المتنقلة في مبنى شؤون الطلاب بالجامعة.
كما دشنت صحة حفرالباطن عيادة أخرى لمكافحة التدخين بمبنى الأنشطة الطلابية في الكلية التقنية بحفرالباطن، وتأتي هذه العيادات امتدادًا لجهود الصحة في مجال مكافحة التدخين والتحذير من أضراره والتي تستهدف الطلاب ومنسوبي الجهات والتي ستستمر  لمدة عام كامل ..
ومن خلال هذه العيادات يمكن للطبيب المختص وضع الخطة العلاجية المناسبة للمدخن ، التي ستساعده على الإقلاع عن التدخين، كما يمكن للطبيب أن يوضح البدائل الأخرى للنيكوتين التي يمكن استعمالها للإستغناء عن التدخين والإقلاع عنه نهائياً.
وتعمل وزارة الصحة على تطوير الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع ، من خلال التوسع في افتتاح العديد من عيادات الإقلاع عن التدخين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وإصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين كدليل إرشادي لمقدمي الخدمة، كذلك القيام بالعديد من الدورات النظرية والعملية للعاملين في المجال ، وتوفير الأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين وتقديمها للمواطنين بالمجان ..

الجدير بالذكر أن صحة حفرالباطن دشنت مؤخراً أربع عيادات جديدة لمكافحة التدخين في مستشفيات السعيرة والملك خالد والولادة والأطفال إضافة إلى مستشفى حفرالباطن المركزي كما قامت بحملات أسبوعية رقابية لرصد مخالفات الإشتراطات الصحية في منافذ بيع التبغ ومشتقاته من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

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