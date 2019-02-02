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الثروة الحيوانية تعلق على مقطع الاستعراض بالذئب المقتول : ستطاله عقـوبة كبيرة تصل إلى غرامة 50 ألف ريال والتشهير به

الثروة الحيوانية تعلق على مقطع الاستعراض بالذئب المقتول : ستطاله عقـوبة كبيرة تصل إلى غرامة 50 ألف ريال والتشهير به
http://almnatiq.net/?p=687732
المناطق - متابعات

علق مدير إدارة الثروة الحيوانية بالمنطقة الشرقية دكتور عبد الجبار الرضا، على مقطع الفیديو المتداول لشخص ربط ذئباً بالسیارة بعد قتـله له، مؤكداً أن الشخص ستطاله عقـوبة كبيرة قد تصل إلى غرامة 50 ألف ريال والتشهير به.

وقال الرضا في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن ما قام به هذا الشخص لا يمثل المجتمع السعودي، والدليل هو الحملة التي ثـارت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن التعامل مع تلك الحالات يتم وفقاً لنظام الرفق بالحيوانات الذي صدر عام 1434هـ.
وأضاف أن العقـوبات المنصوص عليها في هذا النظام ضد المسيئين للحيوانات البرية والمستأنسة أو حتى مربي الحيوانات والمحلات المسيئة تصل إلى الغرامة 50 ألف ريال والتشهير به في ثلاث صحف رسمية.
ولفت إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تتعامل مع تلك الحالات وتصدر عليهم عقـوبات من خلال لجنة النظر في أحكام الثروة الحيوانية، مشدداً على أن الوزارة تتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارتي الداخلية والإعلام للتوصل إلى هذا الشخص ومعاقـبته.

 

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