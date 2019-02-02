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جنرال فنزويلي كبير يعترف بزعيم المعارضة “غوايدو” رئيساً

جنرال فنزويلي كبير يعترف بزعيم المعارضة “غوايدو” رئيساً
http://almnatiq.net/?p=687735
المناطق - وكالات

قال جنرال رفيع المستوى في القوات الجوية الفنزويلية إنه تخلى عن ولائه للرئيس نيكولاس مادورو، ويعترف الآن بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد في فيديو جرى تداوله اليوم السبت على موقع تويتر.

وفي مقطع الفيديو دعا الجنرال فرانسيسكو يانيز العضو في القيادة العليا للقوات الجوية بقية أفراد الجيش للانشقاق.

وقال الجنرال يانيز إن الشعب الفنزيلي عانى ما فيه الكفاية، مشيرا إلى أن 90% من أفراد القوات المسلحة لا يؤيدون مادورو ووجه نداء إلى زملائه العسكريين بالانشقاق وعدم القيام بما يؤذي الشعب الفنزولي، معترفا بشرعية خوان غوايدو.

وتيانيز مدرج على صفحة القيادة العليا على الإنترنت مع صورة شخصية له على أنه قائد التخطيط الاستراتيجي في القوات الجوية.

واتهمته القيادة العليا بالخيانة على حسابها على تويتر. ويانيز هو أول جنرال فنزويلي في الخدمة يعترف بغوايدو منذ أن أعلن نفسه رئيسا يوم 23 يناير كانون الثاني.

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