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القادسية يسقط الفيحاء بثنائية كمارا وإلتون

القادسية يسقط الفيحاء بثنائية كمارا وإلتون
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المناطق - متابعات

أسقط فريق القادسية الأول لكرة القدم، ضيفه الفيحاء، بثنائية هارون كمارا وإلتون جوزيه، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني استطاع هارون كمارا من تسجيل هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة 67، بعد 3 دقائق من طرد الحكم للاعب الفيحاء عمر المزيعل، فيما عزز إلتون جوزيه النتيجة لصالح القادسية عند الدقيقة 70، ليستمر تقدم الفريق الشرقي، حتى أعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز القادسية بهدفين دون رد.
ورفع القادسية بهذا الانتصار رصيده إلى النقطة الـ23 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة الـ15 في المركز الرابع عشر.
هذا ويحل القادسية ضيفاً على النصر في الجولة المقبلة، فيما يستضيف الفيحاء نظيره الاتفاق.

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