تنبيهات من الدفاع المدني لأهالي الرياض والمنطقة الشرقية: أمطار ورياح مثيرة للأتربة

أصدر جهاز الدفاع المدني بيانا حذّر فيه من تقلبات جوية في الرياض، وفقا تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وقال في تغريدة على “تويتر”: “تتعرض منطقة الرياض لتقلبات جوية وسحب رعدية ممطرة خاصة المحافظات الجنوبية فإن الدفاع المدني يؤكد على أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر وإتباع التعليمات في مثل هذة الحالات – متمنين السلامة للجميع”.

كما نشر تنبيها متقدما من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على #المنطقة_الشرقية وتشمل ”الدمام،الخبر،بقيق،الظهران، القطيف،والأجزاء المجاورة حتى التاسعة مساءً”.