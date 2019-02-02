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“التقاعد” تمدد مواعيد العمل لمركز الاتصال

“التقاعد” تمدد مواعيد العمل لمركز الاتصال

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“التقاعد” تمدد مواعيد العمل لمركز الاتصال

“التقاعد” تمدد مواعيد العمل لمركز الاتصال
http://almnatiq.net/?p=687758
المناطق_الرياض

مددت المؤسسة العامة للتقاعد مواعيد العمل في مركز الاتصال إلى 12 ساعة عمل يومياً، وذلك من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الساعة الـ 8 مساء، طيلة أيام الاسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة الـ 1 ظهراً وحتى الساعة الـ 8 مساءً.

وأوضحت “التقاعد” أن هذه الخدمة تأتي تماشيا مع اطلاقها استراتيجيتها التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنـامج التحـول الوطـني 2020 برؤيـة تسعى إلى تحقـيق الريـادة والموثوقـية في مجال الحماية الاجتماعية ورسالة تعزز رخاء وطمأنة المشتركين والمتقاعدين، ولتـحقـيـق أهـداف المؤسـسـة الاستراتيجية قامت بتدشين 25 برنامجاً و 70 مبادرة.

وتضم المؤسسة العامة للتقاعد 60 فرعاً موزعة على جميع مناطق المملكة تشمل 51 فرعاً للرجال و 9 للنساء، حيث تقدم هذه الفروع خدماتها لـ 876,070 متقاعداً منهم 780,425 من الذكور بنسبة 89%، و 95,530 من الاناث، وذلك بنسبة 11%، إضافة إلى ذلك تقدم المؤسسة خدماتها إلى أكثر من 627,492 مستفيداً.

وتشمل الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد بفروعها: استقبال العملاء، طباعة خطابات التعريف بالمعاش، طباعة البطاقة التقاعدية، استلام وتسليم المستندات، إنهاء المعاملات التقاعدية ” متقاعدين ومستفيدين”، خدمة المستشار التقاعدي “الاستفسارات التقاعدية للعملاء”، إضافة إلى الإجابة على الاستفسارات، وإقامة الفعاليات وورش العمل، ومتابعة المعاملات.

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