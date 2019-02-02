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شاهد.. معركة ولكمات متبادلة بين مراجعين وموظف في مستشفى بيش العام

شاهد.. معركة ولكمات متبادلة بين مراجعين وموظف في مستشفى بيش العام
http://almnatiq.net/?p=687773
المناطق_بيش

أكدت الشؤون الصحية بجازان، أنها اتخذت الإجراءات النظامية ضد عدد من المراجعين، الذين ظهرو في مقطع فيديو وهم يعتدون على أحد موظفي السلامة بمستشفى بيش العام؛ موضحة أنها رفعت للجهات المعنية.

وتفصيلاً، قالت “صحة جازان”: “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر اعتداء عدد من المراجعين على أحد منسوبي الأمن والسلامة بمستشفى بيش العام؛ وعليه توضح صحة جازان أنه تم استقبال مريض، وعند تقديم الخدمة الطبية له بقسم الطوارئ والحوادث، تجمّع عدد من المرافقين للمريض داخل غرفة الطوارئ والحوادث”.

وتابعت “صحة جازان” في بيانها، القول: “وعند طلب حارس الأمن من المرافقين الخروج من غرفة الطوارئ والحوادث منعاً للازدحام، قام ٦ أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب والتصوير والهروب من المستشفى، ومن ثم نشر مقطع الاعتداء في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت: “تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالة الاعتداء، وكذلك التصوير داخل منشأة حكومية”.

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