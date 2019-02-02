أنباء عن إيقاف السعودي الليبرالي الساخر من نقاب “حصة ومزنة”

نشر الناشط في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” “محمد بن عبدالعزيز” تغريدة أعلن من خلالها إن النيابة العامة أصدرت أمراً بإيقاف الأكاديمي خالد الإبراهيم، وذلك على خلفية تغريدته التي دونها في حسابه الخاص بـ“تويتر” ينتقد من خلالها الفتيات المنقبات بعبارات أثارت ردود فعل واسعة وغاضبة ضده.

وقال الناشط “محمد بن عبدالعزيز”، إن النيابة العامة أوقفت الإبراهيم؛ على خلفية تغريدته التي دونها في موقع “تويتر”، مرفقاً مع تغريدته صورة الفتيات المنقبات اللاتي انتقدهن الإبراهيم، مؤكداً توقيفه بسببها، وسط إشادات واسعة بالاستجابة لمطالب ملاحقته.

الجدير بالذكر أن الأكاديمي “خالد الإبراهيم” انتقد الأسبوع الماضي ارتداء الأكاديميات السعوديات للنقاب، كونهن قدوة لباقي نساء المملكة، قبل أن يتلقى سيلًا من الردود الغاضبة والمطالب بمحاسبته على ما اعتبروه إساءة للمنقبات تستوجب العقوبة.