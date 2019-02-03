انطلاق النسخة الثانية من ماراثون “صحة مكة”

المناطق_مكة

بحضور الوكيل المساعد للشئون التنموية بإمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة اليوم السبت، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الماراثون الثاني للجري والأول لسباق الدراجات الهوائية، بمشاركة جهات عدة منها أمانة العاصمة المقدسة وهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة وإدارة الدفاع المدني بمكة وجامعة أم القرى والرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين والشركة الوطنية للمياه وإدارة تعليم مكة والشرطة والمرور بالعاصمة المقدسة، وجمعية كافل لرعاية الأيتام بمكة وبتنظيم مؤسسة الخيمة لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات.

وذكر مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه الفعالية تأتي من منطلق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠؛ لتعزيز صحة المجتمع ورفع درجة الوعي بأهمية الرياضة والحركة الصحية التي ينتج عنها مجتمع صحي، معرباً عن مدى سعادته بعدد المشاركين هذا العام والذي فاق عددهم في الموسم الأول من مارثون مكة، مبيناً أن مايميز مارثون هذا الموسم مشاركة سباق الدراجات الهوائية وللمرة الأولى حيث بلغ عدد المسجلين ٢٧٥ دراجا، موكداً حرص صحة مكة المكرمة لمشاركة المرأة في المارثون بأن تكون آمنه وسليمة، حيث تم رصد جميع الملاحظات التي قد تعيق مشاركتها هذا العام للرفع بها إلى الجهات المختصة ليتم تلافيها وتتاح لها فرصة المشاركة مستقبلاً وفق الضوابط الشرعية والنظامية.

فيما ذكر مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة ومساعد المدير العام للصحة العامة بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور سري عسيري أن إدارة الصحة العامة عززت المارثون بمشاركة العيادات المتنقلة وهي أحد المبادرات التي تقوم بها صحة مكة المكرمة لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية من مختلف التخصصات للمرضى في القرى والهجر، حيث تقدم تلك الخدمات للمتسابقين الذين يعانون من الإجهاد بالإضافة إلى الجماهير الحاضرة للمارثون .

فيما أوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن عدد المشاركين في مارثون الجري وسباق الدراجات الهوائية بلغ 1225 متسابقا، منهم 104 من فئة صغار السن ،و 846 متسابق من فئة الكبار فيما بلغ عدد الدراجين 275، وشاركت ادارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة مكة المكرمة بالمستشفى المتنقل وبعدد سيارات اسعاف وفرق طبية بالاضافة لسيارات إسعاف وفرق طبية من هيئة الهلال الأحمر بمكة تمركزت في خط سير الماراثون للحفاظ على سلامة المتسابقين في حال وجود أي اجهاد عضلي أو حراري لا قدر الله إضافة لفرق الاتصالات اللاسلكية بصحة مكة المكرمة التي أمنت نقاط الاتصال للجنة المنظمة وفق منظومة عمل متكاملة، مشيرا إلى تواجد اعلاميي واعلاميات مكة المكرمة الذين ساهموا في نقل صورة مشرفة للحدث من خلال وسائل الاعلام المختلفة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما صاحب الماراثون معرض توعوي تثقيفي وأركان تمثل كآفة الجهات المشاركة لتوعية الزوار بإسلوب النمط الصحي وتعديل السلوك والتعامل مع الأمراض المزمنة والتعرف على امكانيات وجهود الجهات.

وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز المادية والعينية على المتسابقين من فئتي الجري والدراجات الهوائية بمختلف المراكز كما تم تكريم الرعاة والجهات المشاركة الداعمة لإنجاح الحدث من قبل راعي الحفل.