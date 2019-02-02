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شرطة الشماليه : القبض على المتورطين في وفاة مواطن دهساً بعد مشاجره في عرعر

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شرطة الشماليه : القبض على المتورطين في وفاة مواطن دهساً بعد مشاجره في عرعر

شرطة الشماليه : القبض على المتورطين في وفاة مواطن دهساً بعد مشاجره في عرعر
http://almnatiq.net/?p=687798
المناطق_خالد الضبيبي
صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العميد عويد بن مهدي  بأنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة يوم السبت ٢٧/ ٥/ ١٤٤٠ هـ باشر مركز شرطة عرعر الشرقي بلاغاً عن مشاجرة نتج عنها تعرض أحد المشاركين فيها للدعس مما نتج عنه وفاته بعد نقله الى المستشفى ، وقد تمكن رجال الامن من القبض على المتورطين في الجريمة ، خمسة مواطنيين في العقدين الثالث والرابع من العمر ، وضبط المركبة المستخدمة في جريمة الدهس، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظاميه .
وشرطة منطقة الحدود الشمالية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .
   – والله الهادي إلى سواء السبيل

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