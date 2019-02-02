شرطة الشماليه : القبض على المتورطين في وفاة مواطن دهساً بعد مشاجره في عرعر

المناطق_خالد الضبيبي

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العميد عويد بن مهدي بأنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة يوم السبت ٢٧/ ٥/ ١٤٤٠ هـ باشر مركز شرطة عرعر الشرقي بلاغاً عن مشاجرة نتج عنها تعرض أحد المشاركين فيها للدعس مما نتج عنه وفاته بعد نقله الى المستشفى ، وقد تمكن رجال الامن من القبض على المتورطين في الجريمة ، خمسة مواطنيين في العقدين الثالث والرابع من العمر ، وضبط المركبة المستخدمة في جريمة الدهس، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظاميه .

وشرطة منطقة الحدود الشمالية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .

– والله الهادي إلى سواء السبيل