احدث الأخبار

“الصحة” تحذر من العصائر المحلاة
أبرز المواد
 أمانة الجوف تعتذر: زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية
أبرز المواد
 وفاة وأربع إصابات في حادث تصادم بالباحة 
أبرز المواد
 النصر يسقط في فخ الخسارة بثلاثية أمام مضيفه التعاون
أبرز المواد
 المهندس الفضلي يتابع ميدانياً مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير
أبرز المواد
 النيابة تحذّر من تقليد العلامات التجارية.. وتوضح العقوبة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان يدشن الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب والقسطرة لأطفال اليمن
أبرز المواد
 «السعودية للكهرباء» تدعو المشتركين للتسجيل في الفاتورة الثابتة
أبرز المواد
 شرطة الشماليه : القبض على المتورطين في وفاة مواطن دهساً بعد مشاجره في عرعر
أبرز المواد
 عاجل.. وقف خدمات منشأة “تموين غذائي” وظفت “بائعة آسيوية” في أحد الفروع
أبرز المواد
 الرائد يدعم صفوفه بغامدي النصر
أبرز المواد
 أنباء عن إيقاف السعودي الليبرالي الساخر من نقاب “حصة ومزنة”
أبرز المواد
“الصحة” تحذر من العصائر المحلاة

“الصحة” تحذر من العصائر المحلاة

أبرز المواد
أمانة الجوف تعتذر: زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية

أمانة الجوف تعتذر: زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية

أبرز المواد
وفاة وأربع إصابات في حادث تصادم بالباحة 

وفاة وأربع إصابات في حادث تصادم بالباحة 

أبرز المواد
النصر يسقط في فخ الخسارة بثلاثية أمام مضيفه التعاون

النصر يسقط في فخ الخسارة بثلاثية أمام مضيفه التعاون

أبرز المواد

النيابة تحذّر من تقليد العلامات التجارية.. وتوضح العقوبة

النيابة تحذّر من تقليد العلامات التجارية.. وتوضح العقوبة
http://almnatiq.net/?p=687799
المناطق_الرياض

دعت هيئة النيابة العامة عبر “تويتر” المواطنين إلى الوعي بالسلوكيات الموجبة للمُساءلة الجزائية المُتعلقة بتزوير أوتقليد العلامات التجارية أو استعمالها بغير وجه حق، وعقوباتها.

وقالت إن نظام العلامة التجارية هو ” كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، أو استعمل بسوء القصد عامة مزورة أو مقلدة، أو وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة الغيره، أو عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك”.

وعن العقوبات، أشارت إلى أن مدة الحبس تصل إلى سنة وغرامة لا تقل 50 ألف ولا تزيد عن مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

روابط ذات صلة

“الصحة” تحذر من العصائر المحلاة

“الصحة” تحذر من العصائر المحلاة
أمانة الجوف تعتذر: زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية

أمانة الجوف تعتذر: زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية
وفاة وأربع إصابات في حادث تصادم بالباحة 

وفاة وأربع إصابات في حادث تصادم بالباحة 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*