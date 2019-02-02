النصر يسقط في فخ الخسارة بثلاثية أمام مضيفه التعاون

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سقط فريق النصر في فخ الخسارة أمام مضيفه التعاون 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي شهدت أيضا فوز لأهلي على الباطن 2 / 1 والقادسية على الفيحاء 2 / صفر.

وسجل أهداف التعاون نيلدو بيترولينا في الدقيقة 17 وليندر تاوامبا في الدقيقة 33 من ركلة جزاء وهيلدون أوجوستو في الدقيقة 77 من ركلة جزاء فيما سجل خدف النصر الوحيد جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 40.

ورفع التعاون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد النصر عند 37 نقطة في المركز الثاني.

يذكر أن هذا الفوز هو الثامن للتعاون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في أربع مباريات.