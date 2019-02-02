احدث الأخبار

النصر يسقط في فخ الخسارة بثلاثية أمام مضيفه التعاون
أبرز المواد
 المهندس الفضلي يتابع ميدانياً مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير
أبرز المواد
 النيابة تحذّر من تقليد العلامات التجارية.. وتوضح العقوبة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان يدشن الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب والقسطرة لأطفال اليمن
أبرز المواد
 «السعودية للكهرباء» تدعو المشتركين للتسجيل في الفاتورة الثابتة
أبرز المواد
 شرطة الشماليه : القبض على المتورطين في وفاة مواطن دهساً بعد مشاجره في عرعر
أبرز المواد
 عاجل.. وقف خدمات منشأة “تموين غذائي” وظفت “بائعة آسيوية” في أحد الفروع
أبرز المواد
 الرائد يدعم صفوفه بغامدي النصر
أبرز المواد
 أنباء عن إيقاف السعودي الليبرالي الساخر من نقاب “حصة ومزنة”
أبرز المواد
 «العمل» توقف خدمات محل تموين غذائي لتوظيفه «بائعة آسيوية»
أبرز المواد
 أول تعليق من تعليم الأفلاج بشأن دخول طالب يحمل رشاشا
أبرز المواد
 شاهد.. معركة ولكمات متبادلة بين مراجعين وموظف في مستشفى بيش العام
أبرز المواد
النصر يسقط في فخ الخسارة بثلاثية أمام مضيفه التعاون

النصر يسقط في فخ الخسارة بثلاثية أمام مضيفه التعاون

أبرز المواد
المهندس الفضلي يتابع ميدانياً مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير

المهندس الفضلي يتابع ميدانياً مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير

أبرز المواد
النيابة تحذّر من تقليد العلامات التجارية.. وتوضح العقوبة

النيابة تحذّر من تقليد العلامات التجارية.. وتوضح العقوبة

أبرز المواد
مركز الملك سلمان يدشن الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب والقسطرة لأطفال اليمن

مركز الملك سلمان يدشن الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب والقسطرة لأطفال اليمن

أبرز المواد

النصر يسقط في فخ الخسارة بثلاثية أمام مضيفه التعاون

النصر يسقط في فخ الخسارة بثلاثية أمام مضيفه التعاون
http://almnatiq.net/?p=687808
المناطق_الرياض

سقط فريق النصر في فخ الخسارة أمام مضيفه التعاون 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي شهدت أيضا فوز لأهلي على الباطن 2 / 1 والقادسية على الفيحاء 2 / صفر.

وسجل أهداف التعاون نيلدو بيترولينا في الدقيقة 17 وليندر تاوامبا في الدقيقة 33 من ركلة جزاء وهيلدون أوجوستو في الدقيقة 77 من ركلة جزاء فيما سجل خدف النصر الوحيد جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 40.

ورفع التعاون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد النصر عند 37 نقطة في المركز الثاني.

يذكر أن هذا الفوز هو الثامن للتعاون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في أربع مباريات.

روابط ذات صلة

المهندس الفضلي يتابع ميدانياً مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير

المهندس الفضلي يتابع ميدانياً مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير
النيابة تحذّر من تقليد العلامات التجارية.. وتوضح العقوبة

النيابة تحذّر من تقليد العلامات التجارية.. وتوضح العقوبة
مركز الملك سلمان يدشن الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب والقسطرة لأطفال اليمن

مركز الملك سلمان يدشن الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب والقسطرة لأطفال اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*