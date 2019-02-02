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وفاة وأربع إصابات في حادث تصادم بالباحة 

وفاة وأربع إصابات في حادث تصادم بالباحة 
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المناطق-الباحة

صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني عن وقوع حادث تصادم اليوم السبت ونتج عنه حالة وفاة واربع اصابات بمثلث الشعراء

مشيرا بأن غرفة العمليات 997 بهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة  تلقت بلاغاً في تمام الساعة 19:15 مساء اليوم عن حادث تصادم بين سيارتي وتم توجية اربع فرق اسعافيه للموقع وعند وصول اول فرقة لموقع الحادث اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليها واربع اصابات

واضاف الزهراني، بان اجمالي الاصابات اربع اصابات وتم نقل اصابه خطيره توقف قلب وتنفس وتم عمل انعاش قلبي رئوي( cpr ) لحين وصول الحالة الى  المستشفى من قبل فرقة اسعاف الهلال الاحمر بقلوه وايضاً اصابه خطيره واصابه متوسطه تم التعامل مع الاصابات اسعافياً بالموقع وبعد ذلك نقلت للمستشفى من قبل فرقة اسعاف الحجره والاصابه الرابعه اصابه بسيطه نقلت عن طريق اسعاف الصحة جميع الاصابات نقلت لمستشفى قلوه . نسال الله الرحمه والمغفره للمتوفي والشفاء العاجل للمصابين

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