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أمانة الجوف تعتذر: زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية

أمانة الجوف تعتذر: زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية

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أمانة الجوف تعتذر: زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية

أمانة الجوف تعتذر: زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية
http://almnatiq.net/?p=687817
المناطق_الجوف

قدمت أمانة الجوف اعتذارها إثر الخطأ الذي وقع به أحد موظفي الأمانة والمسؤول عن حساب الأمانة الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين.

حيث أخطأ الموظف باستخدامه حساب الأمانة الرسمي للتغريد حول مباراة فريقه المفضل النصر أمام نادي التعاون والتي انتهت لصالح صاحب الأرض التعاون بثلاثية مقابل هدف للضيف ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكتب في حساب الأمانة “#النصر_التعاون الزبيدي هو من اتجه لبيتروس.. شاطرين يالهلال.. مبروك الدوري”.

وجاء في اعتذار أمانة الجوف “نبارك للتعاون والخطأ وارد ، زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية واختلطت عليه الحسابات من الحماس”.

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