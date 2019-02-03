بالفيديو: الأهلي ينجو من فخ التعادل أمام الباطن ويفوز بهدفين

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المناطق_جدة

فاز الأهلي على مضيفه الباطن بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب نادي الباطن.

النتيجة رفعت رصيد الأهلي على 33 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الباطن عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب المنافسة.

وسجل للأهلي سلمان المؤشر “30”، وعبد الفتاح عسيري “54”، وللباطن البرازيلي جونثان بتينس “41”، فيما أهدر له الغيني إسماعيل بانجور ركلة جزاء في الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 56 من عمر المباراة مشاركة القائد تيسير الجاسم بعد عودته للفريق من نادي الوحدة.

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