فالنسيا يعطل برشلونة المتصدر ويجبره على التعادل

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أهدر فريق برشلونة نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بتعادله الصعب مع ضيفه فالنسيا 2 /2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

وعلى ملعب كامب نو، تقدم بلنسية بهدف سجله كيفين جاميرو في الدقيقة 24 وأضاف دانييل باريخو الهدف الثاني لبلنسية في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وقلص ليونيل ميسي الفارق بتسجيله الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 39 من ركلة جزاء قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 64.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة مقابل ثلاثين نقطة لبلنسية في المركز السابع.