احدث الأخبار

اليمن.. قتلى حوثيون بغارات للتحالف العربي غربي تعز
أبرز المواد
 واشنطن تدعو الجيش الفنزويلي للانضمام إلى خوان جوايدو
أبرز المواد
 الجزائر: أحزاب التحالف الرئاسي ترشح بوتفليقة رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة
أبرز المواد
 عن “الأم” و”الإبل” و”العمل”.. عمير القحطاني يروي قصة كفاحه الطويلة #عمير_القحطاني_من_الصفر
أبرز المواد
 انطلاق النسخة الثانية من ماراثون “صحة مكة”
أبرز المواد
 فالنسيا يعطل برشلونة المتصدر ويجبره على التعادل
أبرز المواد
 بالفيديو: الأهلي ينجو من فخ التعادل أمام الباطن ويفوز بهدفين
أبرز المواد
 المهاجم الغامبي أبوبكر ستيف تراولي شبابي لثلاثة أعوام ونصف
أبرز المواد
 “الصحة” تحذر من العصائر المحلاة
أبرز المواد
 أمانة الجوف تعتذر: زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية
أبرز المواد
 وفاة وأربع إصابات في حادث تصادم بالباحة 
أبرز المواد
 النصر يسقط في فخ الخسارة بثلاثية أمام مضيفه التعاون
أبرز المواد
اليمن.. قتلى حوثيون بغارات للتحالف العربي غربي تعز

اليمن.. قتلى حوثيون بغارات للتحالف العربي غربي تعز

أبرز المواد
واشنطن تدعو الجيش الفنزويلي للانضمام إلى خوان جوايدو

واشنطن تدعو الجيش الفنزويلي للانضمام إلى خوان جوايدو

أبرز المواد
الجزائر: أحزاب التحالف الرئاسي ترشح بوتفليقة رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة

الجزائر: أحزاب التحالف الرئاسي ترشح بوتفليقة رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة

أبرز المواد
عن “الأم” و”الإبل” و”العمل”.. عمير القحطاني يروي قصة كفاحه الطويلة #عمير_القحطاني_من_الصفر

عن “الأم” و”الإبل” و”العمل”.. عمير القحطاني يروي قصة كفاحه الطويلة #عمير_القحطاني_من_الصفر

أبرز المواد

واشنطن تدعو الجيش الفنزويلي للانضمام إلى خوان جوايدو

واشنطن تدعو الجيش الفنزويلي للانضمام إلى خوان جوايدو
http://almnatiq.net/?p=687839
المناطق_وكالات

دعت واشنطن، السبت، الجيش الفنزويلي إلى الانضمام لخوان جوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية المعترف به رئيسا للبلاد من قبل الإدارة الأمريكية.

ودعا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، إلى إنهاء نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ملوحا بدعم الولايات المتحدة إلى زعيم المعارضة الفنزويلية في رئاسة البلاد.

وقال بنس إن “الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان بقوة مع الشعب الفنزويلي في سعيه لاستعادة الحرية من الديكتاتور نيكولاس مادورو”.

واتهم بنس مادورو بـ”تسريع وتيرة تحول (بلاده) من أحد أغنى بلدان النصف الغربي من الكرة الأرضية إلى واحدة من أفقر الدول وأكثرها استبدادا”.

روابط ذات صلة

اليمن.. قتلى حوثيون بغارات للتحالف العربي غربي تعز

اليمن.. قتلى حوثيون بغارات للتحالف العربي غربي تعز
الجزائر: أحزاب التحالف الرئاسي ترشح بوتفليقة رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة

الجزائر: أحزاب التحالف الرئاسي ترشح بوتفليقة رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة
عن “الأم” و”الإبل” و”العمل”.. عمير القحطاني يروي قصة كفاحه الطويلة #عمير_القحطاني_من_الصفر

عن “الأم” و”الإبل” و”العمل”.. عمير القحطاني يروي قصة كفاحه الطويلة #عمير_القحطاني_من_الصفر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*