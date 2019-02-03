اللاعب “هتان باهبري” يرد على الأنباء المتداولة حول تعرضه للاختطاف قبل التوقيع للهلال

كشف لاعب الهلال هتان باهبري، حقيقة الأنباء المتداولة حول محاولة اختطافه من منزله قبل التوقيع للهلال.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لاحظت كثير من الاجتهادات حول حديثي أمس عن حضور ثلاثة أشخاص لبيتي، وإشاعات إني تعرضت لمحاولة اختطاف وهذا غير صحيح ” .
وأضاف: ” كل القصة إلحاح وإحراج شديد بشكل كبير لإقناعي للذهاب معهم ” .
وقال هتان باهبري، في تصريحات صحفية: ” في الأمس هناك أشخاص أتوا لمنزلي.. وكانوا يريدون مني أن أذهب معهم إلى شخص معين لمنزله.. إلا أنني طلبت من زوجتي إغلاق باب المنزل.. وذهبت إلى الفندق دون علمهم ” .
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