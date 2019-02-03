اللاعب “هتان باهبري” يرد على الأنباء المتداولة حول تعرضه للاختطاف قبل التوقيع للهلال

المناطق_الرياض

كشف لاعب الهلال هتان باهبري، حقيقة الأنباء المتداولة حول محاولة اختطافه من منزله قبل التوقيع للهلال.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لاحظت كثير من الاجتهادات حول حديثي أمس عن حضور ثلاثة أشخاص لبيتي، وإشاعات إني تعرضت لمحاولة اختطاف وهذا غير صحيح ” .

وأضاف: ” كل القصة إلحاح وإحراج شديد بشكل كبير لإقناعي للذهاب معهم ” .

وقال هتان باهبري، في تصريحات صحفية: ” في الأمس هناك أشخاص أتوا لمنزلي.. وكانوا يريدون مني أن أذهب معهم إلى شخص معين لمنزله.. إلا أنني طلبت من زوجتي إغلاق باب المنزل.. وذهبت إلى الفندق دون علمهم ” .