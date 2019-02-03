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تركيا.. توقيف امرأة بشبهة تنفيذ هجوم على القنصلية الأمريكية

تركيا.. توقيف امرأة بشبهة تنفيذ هجوم على القنصلية الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=687849
المناطق_وكالات

أوقفت شرطة اسطنبول السبت امرأة يشتبه بتورّطها في اعتداء استهدف القنصلية الأميركية في 2015، بحسب ما أعلن مكتب حاكم المدينة.

وأُوقفت المشتبه بها خديجة كيليتش التي يعتقد أنها تنتمي لجماعة يسارية متطرّفة محظورة في منطقة أفسيلار في إسطنبول، بحسب مكتب الحاكم.

وكانت مسلّحتان شنّتا في أغسطس 2015 هجوما ضد القنصلية الأمريكية الشديدة التحصين في حي استينيي الواقع في إحدى ضواحي إسطنبول.

وجُرحت إحداهما في العملية واعتقلت بعيد الاعتداء، لكن كيليتش تمكّنت من الفرار وقد عرضت السلطات مكافأة تبلغ 1,5 مليون ليرة تركية (250 ألف يورو) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيفها.

وتبّنت الاعتداء “جبهة حزب التحرر الشعبي الثوري” التي كانت استهدفت في 2013 السفارة الأميركية في أنقرة بهجوم أسفر عن مقتل حارس أمني تركي.

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