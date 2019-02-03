احدث الأخبار

«الصحة» تحذر من خطورة العصائر المحلاة.. تسبب أمراضًا مزمنة (فيديو)
أبرز المواد
 “مجلة أمريكية” تفضح قطر وعلاقاتها المشبوهة بالإعلام.. وتكشف مخططها ضد “ترامب”!
أبرز المواد
 «الجهني»: درجة حرارة «صفرية» تضرب شمال المملكة
أبرز المواد
 “الوليد بن طلال” يرصد 3 أشياء .. ويعلق : هذه الرياض وليست المالديف !
أبرز المواد
 إنترنت حلال في ماليزيا
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: حجم الكارثة الإنسانية في اليمن بلغ أرقامًا خطيرة بسبب مليشيا الحوثي
أبرز المواد
 اللاعب “هتان باهبري” يرد على الأنباء المتداولة حول تعرضه للاختطاف قبل التوقيع للهلال
أبرز المواد
 تركيا.. توقيف امرأة بشبهة تنفيذ هجوم على القنصلية الأمريكية
أبرز المواد
 اليمن.. قتلى حوثيون بغارات للتحالف العربي غربي تعز
أبرز المواد
 واشنطن تدعو الجيش الفنزويلي للانضمام إلى خوان جوايدو
أبرز المواد
 الجزائر: أحزاب التحالف الرئاسي ترشح بوتفليقة رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة
أبرز المواد
 عن “الأم” و”الإبل” و”العمل”.. عمير القحطاني يروي قصة كفاحه الطويلة #عمير_القحطاني_من_الصفر
أبرز المواد
«الصحة» تحذر من خطورة العصائر المحلاة.. تسبب أمراضًا مزمنة (فيديو)

«الصحة» تحذر من خطورة العصائر المحلاة.. تسبب أمراضًا مزمنة (فيديو)

أبرز المواد
“مجلة أمريكية” تفضح قطر وعلاقاتها المشبوهة بالإعلام.. وتكشف مخططها ضد “ترامب”!

“مجلة أمريكية” تفضح قطر وعلاقاتها المشبوهة بالإعلام.. وتكشف مخططها ضد “ترامب”!

أبرز المواد
«الجهني»: درجة حرارة «صفرية» تضرب شمال المملكة

«الجهني»: درجة حرارة «صفرية» تضرب شمال المملكة

أبرز المواد
“الوليد بن طلال” يرصد 3 أشياء .. ويعلق : هذه الرياض وليست المالديف !

“الوليد بن طلال” يرصد 3 أشياء .. ويعلق : هذه الرياض وليست المالديف !

أبرز المواد

إنترنت حلال في ماليزيا

إنترنت حلال في ماليزيا
http://almnatiq.net/?p=687854
المناطق_متابعات

كشفت شركة ماليزية النقاب عن متصفح ويب يتواءم مع الشريعة الإسلامية، وأطلقت عليه اسم “سلام ويب”، ويتيح هذا المتصفح للمستخدمين تصفية المحتوى غير المناسب لهم.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” إن الشركة تراهن على الجمهور الذي يطلب بشدة متصفحا جديدا يتوافق مع القيم الإسلامية، خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف بشأن الخصوصية والتحيز وسوء المعاملة على الانترنت عبر شبكة الإنترنت.

وقال العضو المنتدب في الشركة الماليزية Salam Web Technologies MY Sdn”” حسني خان: ” تم تصميم متصفح “سلام ويب” للهاتف والكمبيوتر، لتقديم تجربة ويب مناسبة للمسلمين، ويحتوي على الرسائل والأخبار وغيرها من الميزات، ومستخدموه من ماليزيا وأندونيسيا بشكل رئيسي”.

وأوضح خان بأن شركته تريد جعل الإنترنت مكانا أفضل، مضيفا: “نعلم بأنه يحتوي على الجيد والسيء، لذا يقدم متصفحنا “سلام ويب” أداة لإنشاء هذا الإطار الذي يتيح لك الانتقال إلى شبكة الإنترنت لرؤية الشيء الجيد فقط”.

وختم حسني خان حديثه بالقول: “نحن نروج و نعزز القيم العالمية، وعلى الرغم من أن “سلام ويب” يستهدف المسلمين، ولكن يمكن استخدامه من قبل أي شخص، حيث يمكن أن يكون الإنترنت مكانًا ضارًا، ومن الواضح أننا بحاجة إلى بديل”.

وقالت الشركة إن هدفها هو الحصول على 10 في المئة من 1.8 مليار مسلم.

وأشارت إلى بعض التحديات التي تواجه شبكة الإنترنت، حيث تواجه أكبر شركات التكنولوجيا في العالم مثل “فيسبوك” و”غوغل” انتقادات لأنها لا تفعل الكثير لمواجهة المحتوى الضار والأخبار الزائفة.

روابط ذات صلة

«الصحة» تحذر من خطورة العصائر المحلاة.. تسبب أمراضًا مزمنة (فيديو)

«الصحة» تحذر من خطورة العصائر المحلاة.. تسبب أمراضًا مزمنة (فيديو)
“مجلة أمريكية” تفضح قطر وعلاقاتها المشبوهة بالإعلام.. وتكشف مخططها ضد “ترامب”!

“مجلة أمريكية” تفضح قطر وعلاقاتها المشبوهة بالإعلام.. وتكشف مخططها ضد “ترامب”!
«الجهني»: درجة حرارة «صفرية» تضرب شمال المملكة

«الجهني»: درجة حرارة «صفرية» تضرب شمال المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*