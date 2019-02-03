إنترنت حلال في ماليزيا

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كشفت شركة ماليزية النقاب عن متصفح ويب يتواءم مع الشريعة الإسلامية، وأطلقت عليه اسم “سلام ويب”، ويتيح هذا المتصفح للمستخدمين تصفية المحتوى غير المناسب لهم.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” إن الشركة تراهن على الجمهور الذي يطلب بشدة متصفحا جديدا يتوافق مع القيم الإسلامية، خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف بشأن الخصوصية والتحيز وسوء المعاملة على الانترنت عبر شبكة الإنترنت.

وقال العضو المنتدب في الشركة الماليزية Salam Web Technologies MY Sdn”” حسني خان: ” تم تصميم متصفح “سلام ويب” للهاتف والكمبيوتر، لتقديم تجربة ويب مناسبة للمسلمين، ويحتوي على الرسائل والأخبار وغيرها من الميزات، ومستخدموه من ماليزيا وأندونيسيا بشكل رئيسي”.

وأوضح خان بأن شركته تريد جعل الإنترنت مكانا أفضل، مضيفا: “نعلم بأنه يحتوي على الجيد والسيء، لذا يقدم متصفحنا “سلام ويب” أداة لإنشاء هذا الإطار الذي يتيح لك الانتقال إلى شبكة الإنترنت لرؤية الشيء الجيد فقط”.

وختم حسني خان حديثه بالقول: “نحن نروج و نعزز القيم العالمية، وعلى الرغم من أن “سلام ويب” يستهدف المسلمين، ولكن يمكن استخدامه من قبل أي شخص، حيث يمكن أن يكون الإنترنت مكانًا ضارًا، ومن الواضح أننا بحاجة إلى بديل”.

وقالت الشركة إن هدفها هو الحصول على 10 في المئة من 1.8 مليار مسلم.

وأشارت إلى بعض التحديات التي تواجه شبكة الإنترنت، حيث تواجه أكبر شركات التكنولوجيا في العالم مثل “فيسبوك” و”غوغل” انتقادات لأنها لا تفعل الكثير لمواجهة المحتوى الضار والأخبار الزائفة.