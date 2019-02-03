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الفارسان الدهامي والمبطي إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز

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الفارسان الدهامي والمبطي إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز

الفارسان الدهامي والمبطي إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز
http://almnatiq.net/?p=687877
المناطق - الرياض

تأهل الفارسان رمزي الدهامي وخالد المبطي إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز التي ستقام في شهر ابريل القادم بالسويد.

وجاء تؤهلهما بعد جمعهما نقاط من جولات الدوري العربي للفروسية إضافة إلى الفارس الإماراتي عبدالله المهيري .

وعبر صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله عن اعتزازه بهذا الإنجاز للفروسية السعودية الذي يضاف إلى الإنجازات الذهبية التي تحققت في السنوات الماضية التي تعد الأبرز على مستوى الرياضة السعودية .

وبين سمو رئيس الاتحاد أن هذا الإنجاز جاء بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة حفظها الله للمجال الرياضي بصفة عامة ورياضة الفروسية بصفة خاصة، مؤكدا أن هناك خطط تطويرية مستقبلية لفعاليات الاتحاد بهدف المحافظة على هذه الرياضة والمنافسة على أقوى البطولات الدولية وتوسيع قاعدتها بين أبناء الوطن .

وقدم سمو الأمير عبدالله شكره وتقديره للفارسين رمزي الدهامي وخالد المبطي على المستويات الفنية التي قدماها طوال مشوراهما في جولات الدوري العربي متمنيا لهما التوفيق في النهائيات .

من جانبه أعرب الفارس رمزي الدهامي عن فخره عن تصدره الدوري العربي وتأهله إلى كأس العالم مؤكدا أهمية العمل للمرحلة المقبلة والاستعداد الجيد للنهائيات ، مقدماً شكره لجميع من سانده خلال مشوار جولات الدوري العربي.

من جانبه أكد الفارس خالد المبطي أن هذا التأهل جاء بفضل الله ثم بدعم المسؤولين في اتحاد الفروسية ودعم والده ، مشددا على تصميمه على تقديم كل مالديه ليظهر بالصورة المشرفة في نهائيات كأس العالم .

وقال المبطي : رغم عدم مشاركتي إلا في أربع جولات من الدوري العربي إلا أنني استطعت جمع النقاط وتحقيق المركز الثاني وهذا بحد ذاته انجاز .

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