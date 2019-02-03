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رئيس اللجنة الأممية يستعد لعقد اجتماع حول إعادة انتشار القوات في الحديدة

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المناطق - الرياض

ذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم أن الأطراف اليمنية ستستأنف المناقشات حول تطبيق اتفاق إعادة انتشار القوات وتيسير العمليات الإنسانية، وفق المتفق عليه في اتـفاق ستوكهولم.
وأضاف البيان أنه وبصدد التحضير للاجتماع الثالث للجنة إعادة انتشار القوات في عدة مناطق باليمن، صعد رئيس اللجنة الجنرال باتريك كاميرت على ظهر سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة وأبحر إلى نقطة التقاء بالوفد الحكومي في البحر الأحمر.
وعاد كاميرت وأعضاء الوفد على ظهر السفينة إلى ميناء الحديدة، حيث سينضم لهم وفد الحوثيين اليوم الأحد.
وأشار المتحدث إلى أنه قد عقد الاجتماع المشترك الأخير للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الثالث من يناير الماضي. ومنذ ذلك الوقت واصل كاميرت وفريقه عبور الخطوط الأمامية للانخراط مع الأطراف وبحث تطبيق الاتفاق.

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