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اليوم .. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم مسابقاته بـ 13 شوطا للكؤوس

اليوم .. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم مسابقاته بـ 13 شوطا للكؤوس

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اليوم .. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم مسابقاته بـ 13 شوطا للكؤوس

اليوم .. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم مسابقاته بـ 13 شوطا للكؤوس
http://almnatiq.net/?p=687883
المناطق - الرياض

يختتم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور اليوم فعالياته بـ 13 شوطاً للكؤوس في مسابقة الملواح ” الدعو” 400 متر.
ويأتي تنظيم الأشواط في آخر أيام المهرجان، لاختيار 39 فائزاً من المتأهلين من مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، بواقع 12 شوطاً للسعوديين، وشوط للدوليين، حيث ينال المركز الأول عن كل شوط جائزة قيمتها 500 ألف ريال، والمركز الثاني 200 ألف ريال، والمركز الثالث 100 ألف ريال.
أما فئات الكأس فهي: حر فرخ، شاهين فرخ، جير تبع فرخ، القرموشة فرخ، الجير شاهين قرناس، قرموشة قرناس، حر قرناس، شاهين قرناس، جير تبع قرناس، جير بيور قرناس، جير بيور فرخ، جير شاهين فرخ.
يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في نسخته الأولى شهد منذ انطلاقته مسابقتين، مزاين الصقور بجوائز تتجاوز 3 ملايين ريال، ومسابقة الملواح 400 متر، بجوائز 2.820.000 ريال لأشواط السعوديين، و 1.410.000 ريال للأشواط الدولية والنخبة المفتوحة، حيث شارك فيها 1723 صقر، وجوائز بلغت 17.630.000ريال.

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