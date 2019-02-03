البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف تشهد منافسات حامية

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يسعى اللاعبان داستن جونسون وهاوتونج لي إلى تحقيق النصر عندما يلتقيان وجها لوجه في الجولة الختامية للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف برعاية SBIA، بعد جولة استثنائية وعودة كبيرة للاعب الصيني وحامل لقبين من الجولة الأوروبية انضم خلالها إلى قائمة متصدري البطولة بصحبة جونسون.

وكان البطل الصيني هاوتونج لي، الذي لعب جولته قبل جونسون، قد نفذ ضربة طويلة في محاولة منه لتسجيل ضربة تحت المعدل (إيجل) في الحفرة الأولى، وبعد تسجيله ضربة واحدة تحت المعدل (بيردي) في الحفرة الرابعة، نفذ لي ضربتين تجاوزتا المعدل (بوغي) في الحفرة السادسة، مما شكل عائقاً أمام تقدّم اللاعب الصيني الفائز ببطولة “الجولة الأوروبية” مرتين، ولكن سرعان ما استعاد لي زخمه من خلال تنفيذ ضربة تحت المعدل (بيردي) في الحفرة السابعة وتسجيل ضربة تحت المعدل (إيجل) في الحفرة العاشرة.

وأصبح هاوتونج لي أول لاعب يسجل ثلاث ضربات إيجل تحت المعدل في نفس الجولة ضمن الجولات الأوروبية منذ العام أوروبية منذ عام 1999، وبتسجيله ضربة رابعة تحت المعدل في الحفرة 18 بات أول لاعب يسجل رباعية في جولة أوروبية واحدة منذ مارك بيلكينجتون في بطولة سنغافورة للماسترز 2007.

وبفضل أدائه القوي والمتألق، نجح جونسون بالحفاظ على مرتبة الصدارة في أولى بطولات “الجولة الأوروبية” التي تقام في المملكة العربية السعودية على أرض نادي الجولف ’رويال غرينز‘ في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إلا أن الأداء الاستثنائي للاعب الصيني هاوتونج لي أجل الحسم والصدارة إلى الجولة النهائية.

وعلق جونسون على جولات اليوم بالقول: أن يسجل لاعب أربع ضربات تحت المعدل في مشواره في البطولة يعد إنجازا جيدا، أما أن يسجل أربع ضربات تحت المعدل فهذا إنجاز يفوق الوصف ، يتعين علي أن أكون في كامل تركيزي في الجولة الختامية، لا سيما أنني سأواجه هاوتونج لي وهو لاعب جيد جدا ويؤدي بشكل ممتاز”.

ونتيجة للظلروف المناخية صباح يوم السبت نجح عدد من المنافسين بتسجيل نقاط شكلت تهديداً وضغطاً أكبر على اللاعب جونسون قبل أن يبدأ جولته في تمام الساعة 12:45 ظهراً.

وجاء الإنجليزي توم لويس في صدارة قائمة المنافسين، حيث استهل مشاركته بتنفيذ 62 ضربة خالية من الضربات التي تتجاوز المعدل (بوغي)، ومسجلاً في رصيده 11 ضربة تحت المعدل.

وعبر لويس عن سعادته بالأداء الذي قدمه اليوم حيث نفذ عددا من الضربات الموفقة، آملا في أن يحقق المزيد من التقدم في ختام مشواره في البطولة.”