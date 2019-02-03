احدث الأخبار

أبل تعتذر عن “الثغرة الفضيحة” الخاصة بالخصوصية
أبرز المواد
 عقار ثوري للسرطان يضرب “ساعته البيولوجية”
أبرز المواد
 من عدة جنسيات.. ضحايا العمل الإنساني خبراء نزع الألغام يصلون الرياض على متن طائرة
أبرز المواد
 البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف تشهد منافسات حامية
أبرز المواد
 لماذا اتحمل مشقة حياة لم أطلبها.. شاب يقود والديه إلى المحكمة بسبب إنجابه !
أبرز المواد
 مرسوم رئاسي برتغالي بحق رونالدو
أبرز المواد
 اليوم .. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم مسابقاته بـ 13 شوطا للكؤوس
أبرز المواد
 رئيس اللجنة الأممية يستعد لعقد اجتماع حول إعادة انتشار القوات في الحديدة
أبرز المواد
 الفارسان الدهامي والمبطي إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح مثيرة للغبار على الرياض والشرقية وغيوم على المناطق الجنوبية
أبرز المواد
 «الصحة» تحذر من خطورة العصائر المحلاة.. تسبب أمراضًا مزمنة (فيديو)
أبرز المواد
 “مجلة أمريكية” تفضح قطر وعلاقاتها المشبوهة بالإعلام.. وتكشف مخططها ضد “ترامب”!
أبرز المواد
أبل تعتذر عن “الثغرة الفضيحة” الخاصة بالخصوصية

أبل تعتذر عن “الثغرة الفضيحة” الخاصة بالخصوصية

أبرز المواد
عقار ثوري للسرطان يضرب “ساعته البيولوجية”

عقار ثوري للسرطان يضرب “ساعته البيولوجية”

أبرز المواد
من عدة جنسيات.. ضحايا العمل الإنساني خبراء نزع الألغام يصلون الرياض على متن طائرة

من عدة جنسيات.. ضحايا العمل الإنساني خبراء نزع الألغام يصلون الرياض على متن طائرة

أبرز المواد
البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف تشهد منافسات حامية

البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف تشهد منافسات حامية

أبرز المواد

أبل تعتذر عن “الثغرة الفضيحة” الخاصة بالخصوصية

أبل تعتذر عن “الثغرة الفضيحة” الخاصة بالخصوصية
http://almnatiq.net/?p=687901

بعد “الفضيحة” التي زعزعت صورة الشركة، قدمت “أبل” الأميركية، اعتذارها لكافة المستخدمين عن ثغرة أمنية خطيرة تسمح لمستخدمي تطبيق “فيس تايم” بالتنصت على الشخص المستقبل للمكالمة حتى ولو لم يجب على الاتصال الوارد عبر التطبيق.

وأكدت الشركة الأميركية، في بيان، إنها حلت المشكلة التي كانت تشوب المحادثات الجماعية على خوادم أبل، وأوضحت أنها ستطلق تحديثا للمستخدمين خلال الأسبوع المقبل.

وأعربت “أبل” عن شكرها لعائلة ثامبسون التي سارعت إلى الإبلاغ عن الثغرة الخطيرة، في وقت سابق من يناير الماضي وقالت “نعتذر بكل صدق لكن من تضرر من المسألة أو لمن أحس بالقلق إزاء هذه الثغرة الأمنية. ولا يسعنا سوى أن نقدر صبر الجميع بينما نهتم بهذا الأمر”.

وأضافت أنه ما إن علم مهندسو الشركة بالثغرة الأمنية حتى قاموا بتعطيل خاصية المحادثة الجماعية التي رصدت فيها المشكلة، وبعدها، بدؤوا العمل لتجاوز المشكلة.

ووعدت الشركة بتبسيط الإجراءات التي تتيح للناس أن يبلغوا عن الثغرات الأمنية، مضيفة أنها تولي أهمية كبيرة لمسألة الأمان في كافة المنتجات.

وذكر موقع “سي إن إن”، أن الفتى غرانت تومبسون، 14 عاما، كان يجري اتصالات بـ”فيس تايم” في يوم إجازة من المدرسة، حين اكتشف أمرا تحول إلى ضجة على المنصات الاجتماعية.

وأجرى الفتى اتصالا بصديق له في “فيس تايم” لكنه لم يرد، وبعد ذلك، أضاف عددا من الأصدقاء في مجموعة للمحادثة. أما المفاجأة فهي أن غرانت أصبح قادرا على سماع كل ما يدور حول هاتف الصديق الأول الذي لم يرد.

وبعدما لاحظ المشاركون في المحادثة هذا الأمر حاولوا أن يعيدوه مرة أخرى، وكشفت النتيجة، أنهم قادرون حتى على الوصول إلى كاميرا الشخص الذي لم يجب على الاتصال.

وقالت ميشال تامبسون، وهي والدة الطفل، إنها قامت بكل ما في وسعها حتى تنبه “أبل” إلى الثغرة، فبادرت إلى المراسلة والاتصال بالشركة كما لجأت إلى المنصات الاجتماعية

وقالت الأم التي تعمل محامية في ولاية أريزونا إنها كانت حريصة على أن تتولى “أبل” حل الثغرة الأمنية الخطيرة قبل أن ينتبه إليها الأشخاص السيئون فيقوموا باستغلالها.

روابط ذات صلة

عقار ثوري للسرطان يضرب “ساعته البيولوجية”

عقار ثوري للسرطان يضرب “ساعته البيولوجية”
من عدة جنسيات.. ضحايا العمل الإنساني خبراء نزع الألغام يصلون الرياض على متن طائرة

من عدة جنسيات.. ضحايا العمل الإنساني خبراء نزع الألغام يصلون الرياض على متن طائرة
البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف تشهد منافسات حامية

البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف تشهد منافسات حامية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*