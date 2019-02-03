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شاهد.. أمير قطر “يهين” قائد المنتخب لأجل أخيه

شاهد.. أمير قطر “يهين” قائد المنتخب لأجل أخيه
http://almnatiq.net/?p=687904
المناطق - وكالات

خلال استقباله لمنتخب قطر الفائز بكأس آسيا في الدوحة، قام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بفعل اعتبره مئات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي “مهينا” لقائد المنتخب القطري حسن الهيدوس.

وعندما اجتمع الأمير مع لاعبي الفريق المتوج في مطار حمد الدولي بالدوحة، كان الهيدوس حاملا كأس البطولة، قبل أن يقوم تميم بسحب الكأس من القائد ودفعه إلى الخلف، ثم جرّ يد أخيه جاسم بن حمد لالتقاط صورة مع كأس البطولة.

ويشغل جاسم بن حمد منصب الممثل الشخصي لتميم، وكانا معا في استقبال لاعبي الفريق القطري الذي فاز بكأس آسيا لأول مرة في تاريخه.

وتداول مئات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطة وشنوا هجوما على أمير قطر بعد ما قام به مع قائد الفريق الذي لعب دورا مهما في الإنجاز القاري.

واعتبر متابعون أن على الأمير، بدلا من دفع الهيدوس إلى الخلف، أن يأخذ بيده ويكون حاضرا في الصورة التي أراد أن يلتقطها مع أخيه.

وأشفق كثير من المغردين على الهيدوس بعد الموقف المحرج الذي وضعه فيه أمير قطر أمام عدسات الكاميرا.

ورأى مغردون آخرون، أن هذه اللقطة كشفت أن التواضع الذي يظهر به أمير قطر، ليس إلا فعلا مصطنعا وأن هذه اللقطة كشفت الواقع.

 

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