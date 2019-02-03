واشنطن: نظام الملالي فاسد ودمر اقتصاد إيران في 40 عاما من الفشل

المناطق - وكالات

في الذكرى الـ 40 لقيام نظام الملالي في إيران، نددت واشنطن أمس بما اعتبرته “40 عاما من الفشل” لهذا النظام، الذي قالت إنه لم يستطع “الوفاء بأي من الوعود” التي قطعها للشعب الإيراني.

وبحسب “الفرنسية”، كانت طهران قد أطلقت الجمعة سلسلة من الاحتفالات في الذكرى الـ 40 لعودة الخميني إلى طهران من المنفى.

وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية على هذه المناسبة في تغريدة على “تويتر” جاء فيها “عندما عاد إلى إيران عام 1979، وعد الخميني بتحقيق الكثير للإيرانيين، بينها العدالة والحرية والرخاء. وبعد 40 سنة أخل هذا النظام بكل هذه الوعود ولم ينتج سوى 40 عاما من الفشل”.

وتابع التعليق الأمريكي “لقد وعد الخميني بحرية التعبير وحرية الصحافة. واليوم نجد أن إيران تعاني أجواء هي من الأكثر قمعا على الإعلام”، متهما النظام الإيراني بـ”سجن عشرات الصحافيين سنويا وتهديد عائلاتهم وحظر الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي”.

وجاء أيضا في تعليق الخارجية الأمريكية “عام 1979 وعد آية الله الخميني بضمان الرخاء المادي والروحي للإيرانيين. بعد 40 عاما دمر هذا النظام الإيراني الفاسد اقتصاد البلاد، ولم ينتج سوى 40 عاما من الفشل”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015 وأعاد فرض عقوبات قاسية جدا على إيران.