“مباريات قوية تنتظر ليفربول.. والبداية من لندن

المناطق - وكالات

يبدأ فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، سلسلة من المباريات القوية في “شهر كبير” ينتظر “الريدز” على المستوى المحلي والأوروبي.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تلخص مباريات الفريق في شهر فبراير مع عبارة “شهر كبير في الانتظار.. هل أنتم مستعدون يا ريدز؟”

ويبدأ “الشهر الكبير” في الرحلة التي تأخذ لاعبي المدرب الألماني يورغن كلوب إلى ملعب لندن في العاصمة الإنجليزية يوم الاثنين حين يحل ليفربول ضيفا على ويست هام صاحب المركز 12 في ترتيب البريميرليغ حاليا.

ويتصدر ليفربول الدوري بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، ويحارب على جبهتي الدوري الإنجليزي الغائب منذ حوالي 30 سنة وعلى لقب دوري أبطال أوروبا بعد وصوله للمباراة النهائية الموسم الماضي وخسارته أمام ريال مدريد.

وبعد 5 أيام فقط من لقاء ويست هام، وتحديدا في يوم السبت التاسع من فبراير يستضيف “الريدز” في “الآنفليلد” فريق بورنموث صاحب المركز العاشر حاليا على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي يوم الثلاثاء الـ 19 من فبراير، يحين موعد الاختبار الأوروبي الصعب، حين يستضيف ليفربول فريق بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.