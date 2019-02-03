في رسالة.. جوجل تكشف موعد إغلاق خدمتها

المناطق - وكالات

في رسالة تلقاها عدد كبير من مستخدمي عملاق البحث على الإنترنت “جوجل”، كشفت الشركة موعد إغلاق خدمة “جوجل بلس”.

وذكرت الرسالة الإلكترونية أن مستخدمي الخدمة لن يتمكنوا من إنشاء أي صفحات أو مناسبات أو حسابات شخصية جديدة، وذلك بداية من يوم 4 فبراير الجاري.

وأضافت جوجل أن الشركة قررت حذف جميع المحتوى الخاص بمستخدمي “غوغل بلس” بحلول يوم 2 أبريل 2019، وهو ما يتضمن الصور والفيديوهات الموجودة على الصفحات أو الألبومات وغيرها من البيانات.

وأعطت جوجل فرصة للمشتركين تمكنهم من تنزيل المحتوى الخاص بهم من على “جوجل بلس” قبل إيقافه، والذي سبق وأن قاموا بمشاركته ونشره على الموقع.

وأوضحت جوجل في الرسالة أن سبب إغلاق حسابات المستخدمين على موقع “غوغل بلس” هو “عدم جدوى الخدمة”.

كما أشارت إلى أنها لن تقوم بإيقاف حساب “جوجل بلس” لمن يملكون حساب للشركات أو غوغل التجاري المعروف باسم “جي سويت”، فأصحاب هذه الحسابات هم فقط من يستمر عمل حساباتهم على “جوجل بلس”.

وأضافت جوجل في رسالتها أن أصحاب المواقع والمنتديات، الذين يقومون بوضع روابط في مواقعهم لكي يدخلوا منها إلى “جوجل بلس”، أو إلى مواقع أخرى، فسوف يتم إيقاف هذه الروابط وهذه الميزة.

ورسالة جوجل لمستخدميها تأتي بعد الإعلان في أكتوبر الماضي عن نيتها إغلاق الخدمة بعد اكتشاف ثغرات أمنية فيها تهدد خصوصية بيانات المستخدمين.

ويصاحب ذلك عدم قدرة خدمة “جوجل بلس” على فرض سيطرتها على شبكة الإنترنت بعد أن باتت مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام لها نصيب الأسد في عدد المستخدمين.