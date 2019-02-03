“نصنع” يستعرض الإجراءات القانونية والتراخيص الصناعية أمام المستثمرين الشباب

المناطق - الرياض

يواصل البرنامج التدريبي “نصنع” تقديم التخصصات المتنوعة والجوانب المختلفة التي يحتاجها المستثمرين الشباب في المجال الصناعي سواء عند تأسيس مصانعهم الخاصة أو إدارة مشروعاتهم الصناعية.

ويستمر البرنامج الذي تعقده غرفة الشرقية بالشراكة مع شركة سابك بمقر الغرفة الرئيس ضمن جهودها لدعم قطاع الاعمال الشاب، في تقديم التدريب لـ 15 متدرباً مؤهلاً تم اختيارهم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، حيث يخضعون حالياً في الأسبوع الثالث من البرنامج لحصص تدريبية متخصصة في الإجراءات القانونية وإجراءات التراخيص الصناعية، كما يستضيف البرنامج في نهاية الأسبوع عدداً من الجهات ذات العلاقة المانحة للتصاريح.

وكان المتدربون قد انهوا ضمن البرنامج الذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين الشباب في تأسيس مشروعاتهم الصناعية الصغيرة والمتوسطة، أسبوعين تدريبيين قدم خلاله المدربون تخصصات دراسة الجدوى والجوانب المالية، فيما تنطلق الأسبوع القادم الحصص التدريبية الخاصة بتخصصات التسويق والمبيعات ومهارات بناء وتجهيز المصانع.

يذكر أن البرنامج الذي يمتد لـ 3 اشهر ويختتم يوم الاربعاء 10 ابريل 2019، يستهدف تخريج 30 شاباً لديهم القدرة والكفاءة لتأسيس مصانع صغيرة ومتوسطة بشكل منظم واحترافي، حيث يستعرض خدمات التأسيس والتمويل كما يمنح المتدرب في نهايته الشهادة الاحترافية لتأهيل المستثمر الصناعي ويكون ضمن المؤهلين للحصول على دعم من برنامج “نساند” في شركة سابك لبناء مصنعه الخاص.

وكانت الغرفة ومن خلال لجنة مشتركة مع شركة سابك عقدت بداية يناير الماضي لقاءات شخصية مع المتقدمين للالتحاق في البرنامج على عدد من المعايير أبرزها: امتلاك صفات الريادي الناجح، والمعرفة العلمية أو المهنية في المجال، والخبرة العملية في المجال، والأهداف الاستراتيجية للمشروع، والمعرفة باحتياج السوق أثر المشروع على الاقتصاد، وتوطين المنتجات، إضافة إلى توافق المشروع مع توجهات رؤية المملكة 2030 ، وتوفير المشروع لفرص العمل للسعوديين، وفرص التصدير ، والإبداع والابتكار ، والجوانب المالية.

يذكر أن البرنامج يغطي جوانب عدة يحتاجها المتدربون أبرزها المهارات الفنية والإدارية والتسويقية والمالية والقانونية ودراسة الجدوى، حيث يخضع المتدربون أثناء فترة التدريب إلى 200 ساعة تدريبية.