“الأرصاد” تنبه بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران

المناطق - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة حبونا، تبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.