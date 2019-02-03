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وزارة الصحة تطلق أعمال المسح العالمي لرصد إنتشار التبغ بين البالغين

وزارة الصحة تطلق أعمال المسح العالمي لرصد إنتشار التبغ بين البالغين
http://almnatiq.net/?p=687993
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم انطلاق أعمال المسح العالمي لرصد انتشار التبغ بين البالغين ( 15 سنة فأكثر بين الجنسين – رجال ونساء – الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء بإشراف منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وتستمر أعمال المسح لمدة شهرين على عينة منازل تبلغ 12800 منزل في جميع مناطق المملكة.
وينفذ المسح لأول مرة في المملكة وهو مسح عالمي موحد لجميع دول العالم ويعد أحد أنظمة الترصد لانتشار التبغ التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية ،بهدف معرفة معدل انتشار إستخدام التبغ بين البالغين وتقييم التدخلات التي تكافحه ليساعد الدول في معرفة حجم مشكلة التبغ وبالتالي رسم السياسات وإجراءات المكافحة .
وتأتي هذه الخطوة إمتداداً لجهود وزارة الصحة في مجال مكافحة التدخين والتحذير من أضراره ، حيث تعمل على تطوير الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع وذلك من خلال التوسع في افتتاح العديد من عيادات الإقلاع عن التدخين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وإصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين كدليل إرشادي لمقدمي الخدمة، وكذلك القيام بالعديد من الدورات النظرية والعملية للعاملين في المجال،وتوفير الأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين وتقديمها للمواطنين بالمجان.
يذكر أن ” الصحة “دشنت مؤخراً تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التدخين للإبلاغ والمراقبة، إذ يتيح لجميع أفراد المجتمع الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة ، أو بيع التبغ خلف البائع “كونه إعلان بطريقة مباشرة” أو لمن هم أقل من 18سنة بقيمة غرامة على المنشآت التجارية تصل إلى 5000 ريال، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة تلفزيونية تعرض استخدام التدخين أو الشيشة في أي قناة محلية.
كما فعّلت الصحة أنشطة ومهام عيادات الإقلاع عن التدخين البالغة 542 عيادة ثابتة تهتم بتقديم الخدمات العلاجية والتوعية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى الإسهام في الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري.

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