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مدير فرع العمل بجازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين

مدير فرع العمل بجازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين
http://almnatiq.net/?p=687996
جازان -فضه عطيف

استقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين بالمنطقة الأاستاذ علي معتبي وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالمركز وذلك لإطلاعه على آليات العمل التي يقوم عليها المركز لخدمة الاطفال المعاقين.
وقد بحث الجانبين جملة من النقاط المشتركة التي تخدم شريحة المعاقين وفق آلية تكاملية تتمثل في مركز التأهيل الشامل وإدارة الخدمات المساندة ومركز التنمية الاجتماعية من جانب فرع الوزارة والاقسام التعليمية والطبية والخدمات المساندة والبرامج التأهيلية والتدريبية من جانب مركز الجمعية بجازان.
واشار “القنفذي” في حديثه إلى أهمية وجود مركز متخصص ومتكامل الخدمات في المنطقة والذي يعتبر رافدا مهما لفرع الوزارة ومايعني به من خدمة لفئة المعاقين مشددا على أهمية العناية بالخدمات المقدمة وتجويدها بشكل دائم.
من جانبه ثمن “المعتبي” لمدير فرع وزراة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة هذا الاستقبال وما تفضل به من توجيهات لفريق عمل المركز ومد يده بالعون والمساندة لأعمال الفريق على المستويين الرسمي والشخصي ، وفي ختام الزيارة قدم مدير مركز الجمعية بجازان وثيقة تكريم للمهندس أحمد القنفذي.

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