مدير صحة بيشة يدشن انطلاقة برنامج ” تكوین ” لإعداد القيادات الصحية

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دشن مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني بجامعة بيشة صباح اليوم الأحد برنامج تدريب القيادات الصحية ” تكوين ” الذي تنفذه صحة بيشة بالتعاون مع جامعة بيشة.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة علي آل بخيتان أن برنامج ” تكوين ” يأتي ضمن عدد من المبادرات التي اطلقتها مديرية الشئون الصحية ببيشة مؤخراً ويهدف لإعداد صف ثاني من القيادات الصحية المؤهلة علمياً وعملياً لتمكينهم من القيادة والتطوير للإرتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع اهداف وزارة الصحة ورؤية المملكة 2030م, من خلال برنامج تدريبي تم تصميمه بهدف تطوير وإعداد القيادات ويبدأ انطلاق البرنامج بداية شهر فبراير 2019م ويمتد لمدة ثلاثة أشهر تسعى صحة بيشة من خلاله لإيجاد كفاءات بشرية مؤهلة لإدارة المرافق الصحية وتوفر البدلاء في حال الحاجة للتغير و ارتفاع روح المنافسة بين القيادات و زرع ثقافة العمل المؤسسي .

وآشار آل بخيتان إلى أن برنامج ” تكوين ” يعتمد في خطته التدريبية على جانبين الأول يتلقى فيه المتدرب معلومات مكثفة عن سياسات وإجراءات العمل واللوائح والأنظمة بالمرافق الصحية إضافة إلى اخلاقيات المهن الصحية وعدد من المهارات المهمة مثل مهارات الاتصال وبناء فرق العمل والتخطيط. فيما يشتمل الجانب الثاني على ممارسات عملية تطلب من المتدربين خلال فترة التدريب ومناقشتها معهم من خلال ورش العمل .

وبيّن أن برنامج ” تكوين ” يشتمل على عدد من المحاور تتمثل في إدارة الخدمات الصحیة والتمیز في خدمة العملاء والجودة وسلامة المرضى وإدارة التغییر وإدارة المشاریع المؤسسي لمتكين المتدربين في نهاية البرنامج من القدرة الكاملة على التخطيط والتنظيم والتقييم و القدرة على التعامل مع العاملين و المراجعين والإلمام بأهم الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل بالإضافة إلى الثقة بالنفس والتأثير على الآخرين و استخدام أدوات الجودة لتحسين العمليات الإدارية وتطوير العمل والمعرفة بأعمال ومهام مدير المستشفى / المركز الصحي والقدرةعلى استخدام إدارةالتغيير وتطبيق أسس الحوكمة في الاعمال والإلمام بمعايير الجودة ومؤشرات الأداء.