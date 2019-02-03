دشن مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني بجامعة بيشة صباح اليوم الأحد برنامج تدريب القيادات الصحية ” تكوين ” الذي تنفذه صحة بيشة بالتعاون مع جامعة بيشة.
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة علي آل بخيتان أن برنامج ” تكوين ” يأتي ضمن عدد من المبادرات التي اطلقتها مديرية الشئون الصحية ببيشة مؤخراً ويهدف لإعداد صف ثاني من القيادات الصحية المؤهلة علمياً وعملياً لتمكينهم من القيادة والتطوير للإرتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع اهداف وزارة الصحة ورؤية المملكة 2030م, من خلال برنامج تدريبي تم تصميمه بهدف تطوير وإعداد القيادات ويبدأ انطلاق البرنامج بداية شهر فبراير 2019م ويمتد لمدة ثلاثة أشهر تسعى صحة بيشة من خلاله لإيجاد كفاءات بشرية مؤهلة لإدارة المرافق الصحية وتوفر البدلاء في حال الحاجة للتغير و ارتفاع روح المنافسة بين القيادات و زرع ثقافة العمل المؤسسي .
وآشار آل بخيتان إلى أن برنامج ” تكوين ” يعتمد في خطته التدريبية على جانبين الأول يتلقى فيه المتدرب معلومات مكثفة عن سياسات وإجراءات العمل واللوائح والأنظمة بالمرافق الصحية إضافة إلى اخلاقيات المهن الصحية وعدد من المهارات المهمة مثل مهارات الاتصال وبناء فرق العمل والتخطيط. فيما يشتمل الجانب الثاني على ممارسات عملية تطلب من المتدربين خلال فترة التدريب ومناقشتها معهم من خلال ورش العمل .
وبيّن أن برنامج ” تكوين ” يشتمل على عدد من المحاور تتمثل في إدارة الخدمات الصحیة والتمیز في خدمة العملاء والجودة وسلامة المرضى وإدارة التغییر وإدارة المشاریع المؤسسي لمتكين المتدربين في نهاية البرنامج من القدرة الكاملة على التخطيط والتنظيم والتقييم و القدرة على التعامل مع العاملين و المراجعين والإلمام بأهم الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل بالإضافة إلى الثقة بالنفس والتأثير على الآخرين و استخدام أدوات الجودة لتحسين العمليات الإدارية وتطوير العمل والمعرفة بأعمال ومهام مدير المستشفى / المركز الصحي والقدرةعلى استخدام إدارةالتغيير وتطبيق أسس الحوكمة في الاعمال والإلمام بمعايير الجودة ومؤشرات الأداء.
مدير صحة بيشة يدشن انطلاقة برنامج ” تكوین ” لإعداد القيادات الصحية
دشن مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني بجامعة بيشة صباح اليوم الأحد برنامج تدريب القيادات الصحية ” تكوين ” الذي تنفذه صحة بيشة بالتعاون مع جامعة بيشة.
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