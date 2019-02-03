خلال عقد جمعيتها العمومية.. “سواعد ” تستعرض قوائمها المالية لعام2017م

الدمام : فهد المريخي

عقدت جمعية سواعد للإعاقة الحركية مساء أمس في الدمام جمعيتها العمومية العادية الثانية وسط حضور عدد من أعضائها وأعضاء مجلس الإدارة، وبحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالدمام الأستاذ هاضل بن عبيد العتيبي.

وخلال اللقاء قدم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبدالله فؤاد ابوبشيت شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية, ثم قدم إيجازا عن منجزات ومناشط الجمعية في العام الماضي من مشاريع وبرامج.

تلى ذلك استعراض القوائم المالية لعام 2017م وتزكيتها من قبل الأعضاء.

عقب ذلك قام المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ خالد الهاجري بطرح عدد من القرارات والتصويت عليها من قبل الأعضاء.

وفي ختام الاجتماع ثمن أعضاء الجمعية العمومية الجهود المبذولة التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين العاملين بالجمعية وحرصهم على إنجاح وتطوير العمل والنهوض به.