احدث الأخبار

أمانة عسير تضبط الباعة الجائلين و البسطات المخالفة بأبها
منطقة عسير
 انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس جامعة الملك خالد
منطقة عسير
 غرفة الأحساء تقيم حفلًا تكريميًا للمشاركين المتأهلين بمسابقة التصوير في نسختها التاسعة
المنطقة الشرقية
 العقيد الشهراني يقلد النقيب عبدالرحمن خالد العتيبي رتبته الجديده
مجتمع المناطق
 خلال عقد جمعيتها العمومية.. “سواعد ” تستعرض قوائمها المالية لعام2017م
المنطقة الشرقية
 مدير صحة بيشة يدشن انطلاقة برنامج ” تكوین ” لإعداد القيادات الصحية
منطقة عسير
 مدير فرع العمل بجازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين
منطقة جازان
 وزارة الصحة تطلق أعمال المسح العالمي لرصد إنتشار التبغ بين البالغين
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تعلن توافر وظائف شاغرة
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى مؤتمر جامعة القصيم “نحو مجتمع إيجابي.. وفق رؤية المملكة 2030”
منطقة القصيم
 “فن التعامل مع المراهقين” برنامج بتنمية تبوك الأسرية
منطقة تبوك
 كليات التميز والإنشاءات البترولية السعودية تدرب 250 سعودياً على تشييد المنصات البحرية في حقول النفط والغاز
منطقة الرياض
أمانة عسير تضبط الباعة الجائلين و البسطات المخالفة بأبها

أمانة عسير تضبط الباعة الجائلين و البسطات المخالفة بأبها

منطقة عسير
انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس جامعة الملك خالد

انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس جامعة الملك خالد

منطقة عسير
غرفة الأحساء تقيم حفلًا تكريميًا للمشاركين المتأهلين بمسابقة التصوير في نسختها التاسعة

غرفة الأحساء تقيم حفلًا تكريميًا للمشاركين المتأهلين بمسابقة التصوير في نسختها التاسعة

المنطقة الشرقية
العقيد الشهراني يقلد النقيب عبدالرحمن خالد العتيبي رتبته الجديده

العقيد الشهراني يقلد النقيب عبدالرحمن خالد العتيبي رتبته الجديده

مجتمع المناطق

خلال عقد جمعيتها العمومية.. “سواعد ” تستعرض قوائمها المالية لعام2017م

خلال عقد جمعيتها العمومية.. “سواعد ” تستعرض قوائمها المالية لعام2017م
http://almnatiq.net/?p=687998
الدمام : فهد المريخي

عقدت جمعية سواعد للإعاقة الحركية مساء أمس في الدمام جمعيتها العمومية العادية الثانية وسط حضور عدد من أعضائها وأعضاء مجلس الإدارة، وبحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالدمام الأستاذ هاضل بن عبيد العتيبي.

وخلال اللقاء قدم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبدالله فؤاد ابوبشيت شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية, ثم قدم إيجازا عن منجزات ومناشط الجمعية في العام الماضي من مشاريع وبرامج.

تلى ذلك استعراض القوائم المالية لعام 2017م وتزكيتها من قبل الأعضاء.

عقب ذلك قام المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ خالد الهاجري بطرح عدد من القرارات والتصويت عليها من قبل الأعضاء.

وفي ختام الاجتماع ثمن أعضاء الجمعية العمومية الجهود المبذولة التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين العاملين بالجمعية وحرصهم على إنجاح وتطوير العمل والنهوض به.

روابط ذات صلة

غرفة الأحساء تقيم حفلًا تكريميًا للمشاركين المتأهلين بمسابقة التصوير في نسختها التاسعة

غرفة الأحساء تقيم حفلًا تكريميًا للمشاركين المتأهلين بمسابقة التصوير في نسختها التاسعة
استئصال ورم بطول 2سم لمريض بمستشفى حفرالباطن المركزي

استئصال ورم بطول 2سم لمريض بمستشفى حفرالباطن المركزي
جامعة الملك فهد تنظم المهرجان التطوعي الـ”11″

جامعة الملك فهد تنظم المهرجان التطوعي الـ”11″

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*