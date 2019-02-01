قلد مديرشرطة محافظة حفرالباطن العقيد/فايز بن معجب الشهراني النقيب / عبدالرحمن خالد العتيبي رتبته الجديده بعد صدور القرار السامي بترقيته من رتبة [ ملازم اول ]الى رتبة [ نقيب ]سائلين المولى عز وجل له التوفيق والنجاح والسداد في مسيرة عمله .
وقد عبر النقيب عبدالرحمن العتيبي عن شكره وامتنانه لهذه الثقه الكريمه داعياً الله عز وجل ان يكون عند حسن الظن وان يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين والمليك والوطن
العقيد الشهراني يقلد النقيب عبدالرحمن خالد العتيبي رتبته الجديده
قلد مديرشرطة محافظة حفرالباطن العقيد/فايز بن معجب الشهراني النقيب / عبدالرحمن خالد العتيبي رتبته الجديده بعد صدور القرار السامي بترقيته من رتبة [ ملازم اول ]الى رتبة [ نقيب ]سائلين المولى عز وجل له التوفيق والنجاح والسداد في مسيرة عمله .
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