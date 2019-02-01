احدث الأخبار

أمانة عسير تضبط الباعة الجائلين و البسطات المخالفة بأبها
منوعات
 انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس جامعة الملك خالد
منطقة عسير
 غرفة الأحساء تقيم حفلًا تكريميًا للمشاركين المتأهلين بمسابقة التصوير في نسختها التاسعة
المنطقة الشرقية
 العقيد الشهراني يقلد النقيب عبدالرحمن خالد العتيبي رتبته الجديده
مجتمع المناطق
 خلال عقد جمعيتها العمومية.. “سواعد ” تستعرض قوائمها المالية لعام2017م
المنطقة الشرقية
 مدير صحة بيشة يدشن انطلاقة برنامج ” تكوین ” لإعداد القيادات الصحية
منطقة عسير
 مدير فرع العمل بجازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين
منطقة جازان
 وزارة الصحة تطلق أعمال المسح العالمي لرصد إنتشار التبغ بين البالغين
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تعلن توافر وظائف شاغرة
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى مؤتمر جامعة القصيم “نحو مجتمع إيجابي.. وفق رؤية المملكة 2030”
منطقة القصيم
 “فن التعامل مع المراهقين” برنامج بتنمية تبوك الأسرية
منطقة تبوك
 كليات التميز والإنشاءات البترولية السعودية تدرب 250 سعودياً على تشييد المنصات البحرية في حقول النفط والغاز
منطقة الرياض
أمانة عسير تضبط الباعة الجائلين و البسطات المخالفة بأبها

أمانة عسير تضبط الباعة الجائلين و البسطات المخالفة بأبها

منوعات
انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس جامعة الملك خالد

انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس جامعة الملك خالد

منطقة عسير
غرفة الأحساء تقيم حفلًا تكريميًا للمشاركين المتأهلين بمسابقة التصوير في نسختها التاسعة

غرفة الأحساء تقيم حفلًا تكريميًا للمشاركين المتأهلين بمسابقة التصوير في نسختها التاسعة

المنطقة الشرقية
العقيد الشهراني يقلد النقيب عبدالرحمن خالد العتيبي رتبته الجديده

العقيد الشهراني يقلد النقيب عبدالرحمن خالد العتيبي رتبته الجديده

مجتمع المناطق

العقيد الشهراني يقلد النقيب عبدالرحمن خالد العتيبي رتبته الجديده

العقيد الشهراني يقلد النقيب عبدالرحمن خالد العتيبي رتبته الجديده
http://almnatiq.net/?p=687999
المناطق - الدمام

قلد مديرشرطة محافظة حفرالباطن العقيد/فايز بن معجب الشهراني النقيب / عبدالرحمن خالد العتيبي رتبته الجديده بعد صدور القرار السامي بترقيته من رتبة [ ملازم اول ]الى رتبة [ نقيب ]سائلين المولى عز وجل له التوفيق والنجاح والسداد في مسيرة عمله .
وقد عبر النقيب عبدالرحمن العتيبي عن شكره وامتنانه لهذه الثقه الكريمه داعياً الله عز وجل ان يكون عند حسن الظن وان يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين والمليك والوطن

روابط ذات صلة

الفايد يحصل على شهادة الدبلوم الأوروبي لأمراض الصدر

الفايد يحصل على شهادة الدبلوم الأوروبي لأمراض الصدر
مدير شرطة القصيم يقلد الربدي رتبته الجديدة

مدير شرطة القصيم يقلد الربدي رتبته الجديدة
خالد العوفي مديرًا للتواصل المؤسسي بتجمع الرياض الأول

خالد العوفي مديرًا للتواصل المؤسسي بتجمع الرياض الأول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*