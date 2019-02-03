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انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس جامعة الملك خالد

انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس جامعة الملك خالد
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المناطق - عسير

ترأس معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي نهاية الأسبوع الماضي الاجتماع الخامس لمجلس الجامعة للعام 1439/1440هـ ، وذلك بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة لمباشرة الاختصاصات المسندة لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة، وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، وذلك في مقر إدارة المدينة الجامعية بأبها.

وافتتح السلمي الاجتماع بكلمة ترحيبية، ثم استعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري موضوعات الجلسة المدرجة على جدول الأعمال.

وأوضح العمري أن مجلس الجامعة أوصى في نهاية الاجتماع بعدد من التوصيات من أهمها التوصية بإنشاء مجلة جامعة الملك خالد للدراسات التاريخية والحضارية، وإقرار برنامج دكتوراه الفلسفة في التاريخ بقسم التاريخ في كلية العلوم الإنسانية، وكذلك ترقية عدد من موظفي الجامعة إلى المراتب العليا.

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